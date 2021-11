Naldo é parado em blitz com carteira de habilitação suspensa

Naldo foi parado em uma blitz e, após a polícia pedir a documentação do condutor e do veículo, descobriu que a carteira nacional de habilitação (CNH) do cantor estava suspensa. O carrão de luxo de Naldo também está sem o licenciamento em dia. Para completar, ele ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro, para medir o nível de álcool no sangue.

No último mês de setembro, o cantor se envolveu em outra polêmica. Ele fez um show em Belo Horizonte, mas o evento não tinha autorização de funcionamento da prefeitura.