Naiara Azevedo, Amado Batista e outros artistas reúnem com Bolsonaro em churrascaria

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve reunido com cantores, empresários e políticos que o apoiam na tarde da última quarta-feira (27), na churrascaria Vila Planalto, em Brasília, com o objetivo de discutir soluções para os setores de eventos, turismo e gastronomia, afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Naiara Azevedo, Amado Batista, Sorocaba, Netinho e Rick (da dupla com Renner) marcaram presença no almoço promovido pelo presidente da República. Também estiveram presentes o ator Mário Frias, secretário especial de Cultura; Fábio Farias, ministro das Comunicações, e Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais é possível ver os convidados e o próprio presidente sem as máscaras de proteção e aglomerados dentro da churrascaria, desrespeitando as orientações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde.

O cantor Rick postou uma foto ao lado do chefe de Estado e agradeceu: “É uma honra poder dar voz a um segmentor tão importante da nossa economia. Obrigado, Bolsonaro, por ouvir o que o setor de entretenimento tem para falar”.

“Obrigado, presidente, pela atenção a nossa classe artística e o entretenimento que tanto tem sofrido com essa pandemia”, escreveu o sertanejo Sorocaba, nos stories do Instagram.

De acordo com o deputado Daniel Freitas (PSL-SC), os artistas assinaram uma carta sinalizando apoio a Bolsonaro e também pontuando as suas demandas mais urgentes.