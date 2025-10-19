Na 'Dança dos Famosos', Luan Pereira é eliminado após diagnóstico de pedra nos rins

A Dança dos Famosos contou com mais um participante eliminado por conta de motivos de saúde. Luan Pereira teve de abandonar a competição por conta de um problema de pedras nos rins.

Em participação via vídeo no Domingão Com Huck deste domingo, 19, o cantor relatou que, nesta semana, acordou de madrugada sentindo fortes dores nas costas. Como já teve problemas semelhantes em outras ocasiões, foi a um hospital buscando por atendimento.

"A maior dor que já senti na minha vida. Só quem já teve pedra no rim sabe. Cheguei a vomitar de dor. Descobri que tem mais de 10 pedras no meu rim", disse Luan Pereira.

Luciano Huck lamentou o afastamento, que implica também em sua eliminação na Dança dos Famosos. "Saúde em primeiro lugar. Espero que você venha pessoalmente aqui para eu te dar um abraço quando estiver recuperado. Sempre será bem-vindo, portas abertas."

Luan Pereira concluiu: "Agradeço a todos vocês, à minha professora Mariana, que confiou em mim. Peço desculpas por ter abandonado a competição desse jeito, mas os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Se Ele quis assim, é porque era pra ser."

Recentemente, Gracyanne Barbosa foi outra participante a deixar o elenco da Dança dos Famosos por um problema de saúde. Ela lesionou o joelho e precisou passar por cirurgia após se machucar durante as gravações.

Luan Pereira conquistou 166 pontos na classificação total da fase anterior do programa, ficando na lanterna de seu grupo, que ainda contava com Lucas Leto, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Wanessa Camargo e Alvaro. Ele disputaria a repescagem para tentar voltar à disputa.