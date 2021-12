Músicos de Marília Mendonça buscam recomeço após tragédia

Depois de completar um mês do fatídico acidente aéreo que vitimou fatalmente Marília Mendonça e outras quatro pessoas, os músicos que acompanhavam a cantora em turnês buscam por um recomeço. O baixista Luís Vagner da Silva Santos, de 44 anos, é um dos integrantes do grupo que, depois do trauma da morte precoce da sertaneja, busca novos caminhos.

O instrumentista, que trabalhava com a artista havia seis anos, foi um dos chamados a participar da banda da dupla do irmão de Marília, Dom Vittor e Gustavo. Ao Metrópoles, Luís disse que a perda o fez pensar em desistir da carreira, mas, com o convite, não pensou duas vezes em aceitar o desafio.

A banda de Marília era composta por 10 músicos. Desses, cinco já estão com Dom Vittor e Gustavo. Outros colaboradores da parte técnica foram remanejados para as equipes de Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano.

“Eu estava em casa quando recebi a proposta do diretor musical deles [Dom Vittor e Gustavo]. Não pensei duas vezes. Além de estar junto novamente com alguns amigos que já eram da Marília, sei que ela ficaria muito feliz com isso”, disse o baixista. “Quando tudo aconteceu, fiquei muito abalado. Porém, os dias foram passando e coloquei minha cabeça no lugar. A música é minha vida, e vou continuar com ela”, completou Luís.