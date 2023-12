XI Matinta ocorre na comunidade da Matinha neste sábado, 16; saiba mais

Há 11 anos a comunidade da Matinha, em Belém, recebe o Matinta, evento voltado à propagação cultural, artística e musical na capital paraense. A programação desta edição ocorre neste sábado, 16, a partir das 9h.

O Matinta conta com mais de 10 artistas no line-up, entre eles DJ Allan Selektah, Muller MC, Nat CDM, Morcegão e Old School Rap Club. Além das atrações musicais, a programação tem mutrirão de grafite, break dance, batalha de MCs e exposição de arte.

Will BTC é responsável pela idealização do evento. A rua se tornou um museu a céu aberto graças a Will, que abriu sua casa e disponibilizou os muros para arte. Ele fala que o movimento Matinta surge com o amor pela arte e pelo hip hop.

A comunidade é apoiadora da ação e participa com vendas de objetos recreativos, comidas e bazar - o que contribui para a economia local. Will diz que diversos artistas podem participar, desde os que estão iniciando até os que já tem uma carreira no hip hop e no grafitti. “Esse ano, tiveram muitos amigos meus também daqui da do nosso bairro que vieram assomar conosco no espaço”, afirma.

O objetivo do Matinta é ser um espaço cultural conhecido que some com a população, segundo Will. “O nosso principal alvo também é o movimento do hip hop, a cultura hip hop ficar sempre prevalecendo aqui no nosso espaço e na nossa comunidade, e passar em geral para todos os focos, para todos os bairros”, explica.

No evento, o mutirão de grafitti é aberto ao público e todos podem participar. Os quatro elementos da cultura do hip hip - grafitti, dança, DJ e b-boy - estarão presentes durante o Matinta. Além do mutirão, exposição ao ar livre de arte de reutilização feita por Will estará disponível para o público prestigiar. Aulas de dança, oficinas de desenho para crianças, cortes de cabelo e outras atividades são parte da vasta programação.

Para Will, o mais importante é a união dos artistas e de todos que participam do Matinta. “A tradição do evento, que vem hoje em dia trazendo mais benefícios para toda a comunidade e também para os outros bairros que somam conosco, outros artistas que trazem suas vendas, sua mercadoria, isso é importante. O nosso movimento de hip hop, que já está fazendo 50 anos esse ano, a cultura e nós estamos fazendo parte disso em plena Amazônia, em Belém”, conclui.

Conheça mais sobre o hip hop

O hip hop surgiu por volta da década de 1970, nos subúrbios de Nova York (Estados Unidos), especialmente em bairros negros e latinos. O estilo musical emerge em ambientes cercados de problemas sociais, como pobreza, racismo, violência e tráfico de drogas, para lazer e diversão dos jovens nas ruas.

No Brasil, o hip hop tem como berço São Paulo. Na década de 1980, artistas como Thaíde, DJ Hum, Racionais MC's e Rappin Hood começam a se consolidar como referência no gênero. Os pontos de encontro principais eram a rua 24 de Maio e o metrô de São Bento.

Por volta da década de 1990, o hip hop chega à capital do Pará, Belém. Atualmente, nomes paraenses como Nic Dias, Matemba e Kratos são expoentes na região.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)