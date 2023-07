Ghabi resgata a vibe dos anos 2000 em feat com Cortesia da Casa: 'Aulas'

A cantora e compositora Ghabi lança seu mais novo single "Aulas", em uma parceria com a dupla de rap Cortesia da Casa. A faixa, que enaltece os movimentos culturais que preenchiam as noites cariocas entre os anos 90 e 2000, chega acompanhada de um videoclipe no Youtube.

O single traz uma mistura contagiante de RnB, Soul e HipHop, que se entrelaçam em uma combinação única, repleta de referências aos movimentos culturais que marcaram a época. Segundo a artista, todo o processo criativo da canção foi bem colaborativo e fluido, com um

resultado surpreendente.

“Νos reunimos no estúdio, conversamos durante algum tempo sobre o que gostamos de abordar nas nossas músicas e nos separamos para que cada um escrevesse sua parte. Depois, nos reunimos novamente, juntamos o que cada um havia escrito, com o beat do Terror dos Beats, que também foi feito na hora, e amamos o resultado”, conta.

Animada, a cantora revela estar com muitas expectativas com a faixa. “Espero que ele tome as pistas de dança, as festas, que as pessoas se divirtam muito com essa música. Ela é leve, pra cima, e quero ver todo mundo feliz e cantando”, declara.