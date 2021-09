Vídeo de Joelma casando confunde fãs

Joelma beijando na boca, vestida de noiva e casando com um homem lindo. A estratégia de divulgação da nova canção acompanhada de videoclipe da artista paraense, “Sim”, deu o que falar, na quinta-feira, 23.

A faixa chegou às plataformas digitais e estará no próximo EP “Isso é Calypso”. A história de namoro e casamento retratada no videoclipe da música não tem nada de real, é pura ficção. A única verdade é que Joelma abriu o coração ao público com esse lançamento: sim, ela deseja se casar novamente.

Ouça aqui

“A gente sempre precisa da outra parte (pessoa) porque na vida nem sempre a gente tá forte. Caminhando a dois um vai levantando o outro. Estou aberta a encontrar essa pessoa e na hora certa vai vir. Deus é Pai não é padastro”, disse Joelma na entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, 23. Joelma se separou em 2015 de Ximbinha, com que possuía a Banda Calypso.

Leia também: Joelma lança o videoclipe de 'Sim', primeira composição da artista

No vídeo, a loira contracena com Ewerton Martin, de 40 anos, que é modelo e fazendeiro de Rio das Pedras, interior de São Paulo.

Joelma revelou que quando soube que iria interpretar no clipe, ficou receosa com a cena do beijo. “Fazem três anos e meio que não beijo, não sei nem como é isso mais. Confesso que fiquei meio nervosa com esse negócio”.

Ela garantiu que não teve nenhum affair de verdade com Ewerton e que o modelo tem namorada. "Foi um selinho", disse. As cenas foram gravadas na Serra da Cantareira, em São Paulo. O vídeo está disponível no canal da artista no Youtube.

Casamento fake (Divulgação)

O clipe mostra o encontro, cenas de romance seguido do pedido de casamento e da cerimônia, com direito a vestido branco curto e cheio de babados bem ao estilo Joelma, que usou botas brancas para compor o visual.

Joelma participou de todas as fases da produção, inclusive, dividiu o roteiro e a direção com Ricardo Lago, da Dronando Filmes.

“No meu casamento eu faria tudo igual (ao clipe), o local, a roupa, tá tudo muito lindo. Tudo foi perfeito. Acho que o meu futuro casamento tá pronto (risos). Agora só falta chegar a minha cara-metade e tem que ser uma pessoa que me ame do jeito que eu sou, que seja simples e temente a Deus. Quem é temente a Deus, ama, respeita, tem paciência e é tudo de bom”, acrescentou.