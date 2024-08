VÍDEO: Zaynara, Joelma e Viviane Batidão se apresentam juntas em show especial

As cantoras Zaynara e Viviane Batidão foram as convidadas especiais do show de Joelma, realizado neste sábado, 17, em Fortaleza. Foi a primeira vez que as artistas paraenses se apresentaram juntas no palco.

VEJA MAIS

ASSISTA:

Anteriormente, Zaynara e Viviane Batidão já tinham dividido o palco com Joelma na gravação do DVD da cantora no Mangueirão. Zaynara interpretou "Aquele Alguém", enquanto Viviane Batidão cantou "Balanço do Norte", ao lado de Hellen Patrícia, Valéria Paiva e Rebeka Lindsay.

No show de Fortaleza, as três se reuniram para cantar a música "Voando Pro Pará", um grande hit da artista paraense, conhecida pelos fãs como a ‘Rainha do Norte’. O momento foi amplamente celebrado nas redes sociais pelos fãs das três cantoras.