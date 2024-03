Vanessa da Mata retorna a Belém com referências ao Modernismo; saiba quando é o show

Após cinco anos, Vanessa da Mata está de volta a Belém. Agora, a artista volta aos palcos da capital paraense com o espetáculo "Vem Doce", inspirado no seu último álbum homônimo, lançado no ano passado. A apresentação com direção assinada por Jorge Farjalla é uma comemoração aos 20 anos de carreira da cantora e acontecerá no sábado (23), às 21 horas, na Assembleia Paraense (AP).

A homenagem ao último trabalho de Vanessa será repleta de momentos marcantes ao público. Além dos clássicos da carreira, como "Amado" e "Não Me Deixe Só", a cantora chega a Belém com as suas novas canções em um show dividido em três atos. Unindo as músicas recentes às mais antigas, a cantora-compositora agora reimagina seus trabalhos para o contexto criativo do projeto, revisitando momentos da sua trajetória musical.

Cada parte do show terá um cenário diferente, inspirado em grandes nomes do modernismo brasileiro, movimento que marcou o país durante a primeira metade do século XX. Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi, Hélio Eichbauer estão entre as várias referências usadas para abrilhantar o espetáculo da cantora.

Fãs estão animados

A também cantora de MPB Mel Chaves, de 18 anos, vai presenciar a artista na apresentação na capital. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Mel contou não saber exatamente quando começou a ser fã de Vanessa, mas sua vida é marcada pela lembrança de quando ouvia a canção "Boa Sorte", na infância, e "Amado", na adolescência.

"Além de letras lindas, a voz dela é sem igual. É o primeiro show que eu vou e as expectativas são as maiores possíveis! Conversei com alguns amigos que já foram em shows anteriores e todos dizem que é um show com uma energia muito boa, que ela brilha no palco."

Mel é fã da cantora de MPB desde a infância (Foto: Reprodução / Luciana Marinho)

Um dos passatempos da cantora paraense é ir a shows e poder presenciar os artistas que admira de perto. Para ela, a experiência de ver todo mundo aguardar para ver o artista e cantar as músicas é algo incomparável. Como Vanessa da Mata é uma das inspirações na carreira de Mel, a sensação maravilhosa "triplica".

“Ela, sem dúvidas, é uma referência. Ela tem algo que é muito particular quando canta. É potente, mas, ao mesmo tempo, traz uma suavidade. Me ajudou na minha trajetória a entender que eu posso explorar várias áreas dentro da música com minha voz.

Mel está bastante animada para ver, pela primeira vez, a artista de perto. Por ter canções de Vanessa que marcaram sua vida, existem algumas que estão entre as favoritas e que ela espera poder ouvir no show de sábado. "Sem dúvida as músicas que eu vou colocar a mão no peito e cantar como se não houvesse amanhã são 'Amado', 'Só Você e Eu' e 'Não Me Deixe Só'", garante.

Serviço

Vanessa da Mata em Belém

Data: Sábado, 23 de março

Horário: 23 horas

Local: Assembleia Paraense. Av. Almirante Barroso, 4614 - Souza, Belém

Ingressos: Bilheteria digital do show de Vanessa da Mata. R$ 120 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 200 (camarote)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)