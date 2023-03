Vanessa da Mata lança álbum ‘Vem Doce’ no Dia Internacional da Mulher

Hoje, 7, no Dia Internacional da Mulher, a cantora e compositora Vanessa da Mata lança o sétimo álbum de estúdio "Vem Doce". Com 13 faixas e participações especiais de João Gomes, Marcelo Camelo, L7nnon, Papatinho, inclui no projeto os singles “Vem Doce”, “Foice” e “Comentário a respeito de John” já lançados. Em entrevista a Redação Integrada de O Liberal a cantora falou sobre o novo projeto e da sua relação com o Pará.

O trabalho reúne composições que misturam ritmos diversos e trazem elementos modernos. Forró, MPB, Piseiro, R&B, Pop e Trap são explorados pela voz da artista. Uma curiosidade deste trabalho é que as faixas “Vem Doce” e “Face e Avesso”, respectivamente que abrem e encerram o álbum, foram gravadas com "afinação áurea", que usa a nota musical "Lá" em "432Hz" ao invés da usual "440Hz". A primeira mencionada é conhecida pelos "efeitos de paz", que prometem desacelerar batimentos cardíacos e promover harmonia.

Vanessa da Mata ressaltou que tem relação muito boa com o Pará, inclusive, que a música "Viagem" que menciona Belém, traz boas lembranças. "As experiências são as melhores. Para mim é a melhor culinária do Brasil, impecável. As frutas, etc. Sempre que a gente vai é maravilhoso. Não existe uma experiência ruim. E acho que tem tudo a ver com o disco 'Tropical' que surgiu do 'Vem doce'.", declarou.

"Eu não tinha contato com Belém, com o Pará antes, eu fui ter contato com o Pará depois de muito tempo. Era uma fantasia, a floresta em volta da cidade, esse entorno que é maravilhoso, o respeito. Me enche de imagens, é muito delicioso de pensar no Pará", completou.

Ainda sem previsão de fazer o show de "Vem Doce" no Pará, Vanessa não esconde que gostaria de ter agenda na capital paraense. "Anunciamos agenda de show que estão com contratos fechados já, mas o que está em negociação não podemos anunciar. O Pará ainda não está nos anunciados, mas não tem como tirar o Pará", disse.

Sobre as parcerias em seu álbum, a cantora destaca João Gomes e revelou que o contato aconteceu espontaneamente, quando o cantor de 20 anos gravou uma canção de da Mata e mandou uma mensagem inbox brincando se ela não teria se chateado por ele "ter estragado a música", então o contato se estreitou após isso.

“Face e Avesso”, a última música do álbum, Vanessa diz que é forte. Fala sobre o quanto a sociedade ainda precisa evoluir e melhorar e que ela que já fazia crítica com ritmos, agora usou mais dizeres a serem interpretados. "Eu sempre tive essa variação rítmica, desde o primeiro disco... Essa variação eu acho que tem muito disso no disco e também tem novidades, pois tem um discurso mais forte no sentido socioeconômico, cultural brasileiro. Tenha trazido esse discurso, mais condizente com a minha necessidade de expressão nesse sentido", arguiu.

Chegar às 13 músicas foi um processo, contou Vanessa. Primeiro ela revelou que antes de chegar ao estúdio acreditava que só teria quatro músicas para o projeto, mas a equipe percebeu que tinham de fato 21 músicas. Destas, foram escolhidas as que ficaram para o lançamento. A cantora destaca ainda que acompanha cada fase da produção da música, e que tudo passa por ela. "É um disco relativamente dolorido de fazer, como é a criação, mas também foi divertido. Do começo ao fim eu aprovo. Não é terceirizado, não tem que falar 'sim' para um, 'sim' para o outro. Eu já estou nesse ponto, eu já faço tudo", concluiu.

Confira as músicas de “Vem Doce” de Vanessa da Mata

1. Vem Doce



2. Comentário a Respeito de John - Feat. João Gomes



3. Foice



4. Me Liga



5. Eu Repetiria



6. Fogo



7. Fique Aqui - Feat. L7nnon



8. Amiga Fofoqueira



9. Menina (Deus Te Dê Juízo)



10. Oi



11. Gêmeos



12. Vizinha Enjoada



13. Face e Avesso

As músicas estão disponíveis nas principais plataformas de músicas e nas redes sociais de Vanessa da Mata: @vanessadamata ou acessando aqui.