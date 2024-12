Van do grupo Sorriso Maroto é roubada no Rio de Janeiro

A van com parte da equipe de produção do grupo Sorriso Maroto foi roubada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O grupo que se preparava para se apresentar no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, na tarde do último sábado, 21, precisou lidar com esse contratempo.

O caso não foi registrado na delegacia.

Imagens do veículo foram divulgadas nas redes sociais, e logo em seguida, o veículo foi abandonado pelos assaltantes na Baixada Fluminense, próximo à Avenida Joaquim Costa Lima.

"Acabaram de abandonar a van do Sorriso Maroto aqui na Costa Lima. Os caras desceram da van e deixaram ela aqui abandonada", diz o homem que gravou e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

O veículo estava com parte da equipe de produção do grupo, formada por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred. Não há informação sobre se os assaltantes foram localizados.