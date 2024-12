Dupla sertaneja do The Voice Brasil é presa por interceptar e adulterar carro roubado

A dupla sertaneja Warley e Michel foi presa suspeita de interceptar e adulterar um carro roubado. Eles foram detidos em Uruaçu, no norte goiano, quando viajavam da capital goiana para Palmas (TO).

Warley e Michel foram parados em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 192 da BR-153. A abordagem aconteceu no último domingo (15).

Warley e Michel ficaram conhecidos por sua participação no programa The Voice Brasil, da TV Globo. A dupla estava em um veículo Toyota Corolla, ano 2016, que, segundo os cantores, foi comprado em Uberaba (MG) em outubro deste ano.

"Agora, eu vou provar que sou inocente. Eu vou provar até o final. Eu tenho todas as conversas, do PIX que eu fiz. Eu dei os nomes das pessoas envolvidas, que são os antigos donos do carro, que vão ter que assumir todo o ocorrido, que me trouxe esse transtorno grande", declarou Warley ao g1.

Os sertanejos ficaram presos por três dias e foram liberados após pagamento de fiança, explicaram a situação nas redes sociais.

Amigos dos cantores se reuniram para arrecadar o dinheiro do advogado e da fiança. Ao todo, eles arrecadaram R$ 15 mil, sendo R$ 10 mil para a defesa e R$ 5 mil de fiança.

De acordo com o cantor Warley, ele adquiriu o ágio do carro por R$ 25 mil (que é quando se compra apenas o que já foi pago pelo antigo dono, sem quitar o financiamento) e que vinha pagando as parcelas do carro.

Já a Polícia Civil, que investiga o caso, informou que a dupla é suspeita de receptação culposa, pois compraram o veículo por um valor possível de presumir ser produto de crime, por já ter registro de furto anterior, além de adulteração decimal do veículo.