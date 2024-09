Valéria Paiva, Leonardo, Solange Almeida e Henry Freitas agitam Feira de Exposição Agropecuária

Desde o último domingo (08), o município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, recebe a 20ª edição da Feira de Exposição Agropecuária de Novo Repartimento (Fexpoanr 2024). Entre as atrações do evento gratuito estão os cantores Valéria Paiva, Leonardo, Solange Almeida e Henry Freitas. A feira, que envolve cavalgada, concurso de beleza, leilões e rodeio, além de shows com artistas locais e nacionais, ocorre sempre a partir das 19h, no Parque de Exposição da Cidade, na Rua Cuba.

A expectativa é que cerca de 40 mil pessoas participem ao longo dos dias de evento. Ao todo, serão distribuídos R$ 35.000,00 em prêmios nas competições de cavalgada, concurso de melhor leiteiro e concurso de Rainha da Fexpoanr 2024, com premiação para os três melhores de cada categoria.

A abertura do rodeio acontece nesta quinta-feira (12), com o show do cantor Leonardo. Na sexta-feira (13), Valéria Paiva, à frente da banda Fruto Sensual, comandará a animação no Parque, além da primeira noite do leilão comercial. No sábado (14), a cantora Solange Almeida será a atração principal. O encerramento da feira, no domingo (15), contará com a apresentação de Henry Freitas e o concurso de leiteiro.