Único integrante vivo do Bee Gees diz que não vai assistir documentário do grupo: 'Dói'

Único integrante vivo dos Bee Gees, Barry Gibb, revelou que não vai assistir ao documentário sobre a trajetória do grupo. "The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart", lançado no final do ano passado nos Estados Unidos. A produção acompanha os irmãos desde a formação do grupo, no final dos anos 50, até seu auge, com hits como “Stayin’ Alive”.

“Dói rever meus irmãos, não consigo. Eu simplesmente não consigo. Quem conseguiria? Eu acho que é perfeitamente normal eu não querer reviver uma dor como essa, sabe? Eu não quero falar disso de novo. Eu superei", disse Barry ao "CBS Sunday Morning".

Barry fez parte dos Bee Gees com os irmãos Maurice Gibb (que morreu em 2003, aos 53, por complicações de um vólvulo do intestino) e Robin Gibb (que morreu em 2012, aos 62 anos, de câncer colorretal).