Taylor Swift faz sua estreia no TikTok recriando os looks de seus álbuns

Taylor Swift fez sua estreia no TikTok nesta segunda-feira, 23. A cantora compartilhou um vídeo onde recria os looks dos seus álbuns Folklore e Evermore de 2020, Fearless de 2008 e Red de 2012. No final, ela chama os fãs para o lançamento de seu novo EP, Red (Taylor’s Version), em 19 de novembro.

A vencedora do Grammy aparece dublando a música Screwface Capital, do rapper britânico Dave. Na legenda, Taylor escreve: "Muita coisa acontecendo no momento: o álbum Red (minha versão) está disponível para pré-venda no meu site e, oh, estou no tiktok, e agora que comecem os jogos".

Lots going on at the moment: Red (my version) vinyl is up for presale on my site and oh I'm on tiktok now let the games begin 😺 #SwiftTok

No videoclipe de 22, que faz parte do álbum Red, Swift usou uma camiseta escrito: "Não tem muita coisa acontecendo no momento". A mesma frase foi usada no seu Instagram antes do anúncio do EP Evermore.

A cantora gravou Fearless (Taylor Swift's Version) em abril e o próximo a ganhar uma nova versão será Red. Em junho, ela escreveu no Instagram: "Musical e liricamente, Red parecia uma pessoa com o coração partido. Estava em todo o lugar, um mosaico de sentimentos quebrados que, de alguma forma, se encaixam no final. Feliz, livre, confuso, solitário, devastado, eufórico, selvagem e torturado por memórias passadas. Como que testando pedaços de uma nova vida, eu entrei no estúdio e experimentei diferentes sons e colaborações. E não tenho certeza se estava colocando meus pensamentos neste álbum, ouvindo milhares de vozes cantando as letras para mim em paixão solidária, ou se foi simplesmente o tempo, mas algo foi curado ao longo do caminho."