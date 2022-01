SemanaT celebra arte produzida por artistas trans e travestis

Apresentar ao público da cidade a produção artística de trans e travestis, ao mesmo tempo, incentivar essa atividade é um dos principais focos da #SemanaT, que se inicia nesta quinta-feira (27), em Belém e segue até o dia 1o de fevereiro. O evento é resultado da mobilização de artistas trans e travestis da capital, em conjunto com as ONGS TransAmazonies, Rede Paraense de Pessoas Trans e Gretta. A ação também vai celebrar no próximo dia 29, o Dia Nacional de Visibilidade Trans e Travesti. A ação vai ocupar diversos espaços com uma programação com oficinas, sarau e mostra de cinema ligada a temática, entre outras coisas.

Uma das organizadoras do evento que tem como tema “Cidadania e arte para as pessoas trans e travestis” é a paraense Xan Marçall, professora de teatro, atriz e arte-educadora. Totalmente envolvida no cenário artístico trans e travestis, ela é a diretora do filme Iauaraete, produzido pelo coletivo Das Liliths e vencedor da 14ª edição do For Rainbow, festival de cinema e cultura da diversidade sexual e de gênero.

Para ela, a iniciativa tem um papel fundamental no sentido de chamar atenção para a questão da produção cultural de trans e travestis. “Esse é um evento que marca não apenas uma data que corresponde ao Dia da Visibilidade Trans/Travesti, mas sobretudo, o engajamento artístico, pedagógico e cultural de artistas trans e travestis no norte do Brasil, com suas demarcações sócio-econômicas”, analisa.

Além disso, Xan acredita que por meio da arte é possível chamar atenção para uma questão que há anos vem silenciando pessoas trans e travestis no país: o assassinato dessa população. De acordo com um relatório produzido pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), em todo o país houve, em 2020, o assassinato de 175 mulheres trans, um número 41% maior que o registrado em 2019, mesmo com a pandemia do coronavírus. “O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans do mundo”, lamenta.

É justamente para combater o preconceito contra essa população que a #SemanaT foi criada. A ideia, segundo a organizadora, é a partir dela, fortalecer ao longo dos anos uma pauta que dialogue sobre a maior inserção de artistas e produtores culturais trans e travestis no cenário das artes produzidas em Belém e na Amazônia como um todo. “Essa semana é para que possamos relembrar que muitas travestis e trans não puderam conquistar seus direitos básicos, que é existir com dignidade, gozar de uma vida plena de direito. Somos artistas também e queremos levantar nossa bandeira da vida.

A semana T é um grito para que a sociedade respeite nossa existência, não merecemos ser violentadas e violentados por sermos trans, não merecemos ser expulsos e expulsas de casa”, destaca outra organizadora do evento, Emilly Cassandra.

A programação começa nesta quinta-feira (27) com as Oficinas Empreendetrans que seguem até o dia 28, das 10h às 12h, no Sebrae. Também no dia 28, das 8h às 12h, está programada a Ação Trans Cidadania, na sede da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. A programação cultural começa no dia 29 com o Sarau Trans, das 17h às 21h, na Praça Doroty Stang, no bairro da Sacramenta. A organizadora explica que haverá um palco para participação livre das pessoas, sem a necessidade de inscrição.

A #SemanaT continua no dia 30, com a 1ª Mostra de Cinema Trans do Pará, 15h às 19h, no Bar Samaúma. Os filmes selecionados para a mostra são: Iauaraete; Deusa da Aberrassaum; Corpo Transversa; Sapoóetá e Convectrans, todos com abordagens sobre a questão trans e travesti. Ao final das exibições, haverá uma roda de conversa com as diretoras dos filmes, entre elas, Xan que vai falar um pouco mais sobre Iauaraete, um filme experimental. “Iauaraete é espírito de poder, ora onça, ora gente, nem homem, nem mulher. Encantaria das matas que surge nas noites de lua cheia para espalhar verdades”, explica a organizadora.

No dia 31, ocorre o Solar Trans, das 9h às 17h, no Solar da Beira com uma programação cultural que contará com Feira de Empreendedores Trans e Travestir; Ação Trans Cidadã; apresentação da Dj Ju Bentes, Flor de Mururé, Dama Blackout; Alice Kazu, Borblue e Íris da Selva.

Agende-se:

27 e 28/01: Oficinas Empreendetrans (10h às 12h, na sede do Sebrae)

28/01: Ação Trans Cidadania (08h às 12h, na Sejudh)

29/01: TransSarau (17h às 21h, Praça Dorothy Stang)

30/01: 1ª Mostra de Cinema Trans do Pará (15h às 19h, no Bar Samaúma)

31/01: Solar Trans (09h às 17h, no Solar da Beira)

01: 1º Festival Navalha (14h às 22h, no Teatro Waldemar Henrique)