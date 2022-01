Ludmilla lança "Numanice #2" em todas as plataformas digitais

Depois de muito aguardar, o público pode comemorar e se deleitar, porque o “Numanice #2”, mais novo álbum do projeto de pagode da cantora Ludmilla aterrissa em todas as plataformas digitais, nesta quarta-feira (26 de janeiro), às 21h. Em seu canal no YouTube, a cantora vai disponibilizar lyric vídeos para o público curtir um som e já sair cantando de primeira. No novo trabalho, a artista mais uma vez performa sua potente voz ao som de cavaquinho, violão, repique, tantan, banjo e pandeiro - instrumentos característicos do ritmo.

No disco de inéditas, não há participações especiais, estas vão ficar para um outro momento – quando gravar o audiovisual do volume 2 do projeto, que vai ser realizado em breve. Duas das dez canções que figuram no disco, foram feitas para Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, que está confinada na 22ª edição do reality show Big Brother Brasil. “Maldivas”, que foi composta na viagem que as duas fizeram às Ilhas na tardia lua-de-mel, em novembro de 2020 e “212”, uma referência ao perfume que Brunna usa, feita há poucos dias, quando a bailarina já havia deixado a casa delas para o confinamento, e a intérprete e compositora já estava com saudade da amada. “Senti o cheiro do perfume dela e já me deu aquele vazio, uma saudade gigante e, de repente, passei pro papel tudo o que estava sentindo e nasceu two one two”, lembra Ludmilla.