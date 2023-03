Roqueiro paraense Mauro Mamute viaja pelo Brasil com a guitarra em sua Harley-Davidson

O roqueiro marajoara Mauro Mamute, que há dez anos circula em sua Harley-Davidson fazendo apresentações pelo Brasil e América Latina, será uma das atrações do I Floripa Moto Week, ao lado de grandes atrações como Ira! e Raimundos. O evento nacional de reunião de apaixonados por motocicletas que acontecerá na capital paranaense entre os dias 6 e 9 de abril.

Aos 52 anos, formado em música e gestão ambiental, Mauro Mamute mantém família em Belém. O cantor e compositor autointitulado “Mensageiro do Rock”, concilia a fascinação por motocicletas e pelo rock n’roll tocando sobre a sua Harley-Davidson em praças públicas pelos locais por onde passa.

“É o meu estilo e também o meu propósito de vida. Quando começou a pandemia, peguei Covid-19, me recuperei, mas perdi muitos amigos. Recebi mais uma chance (de viver) e decidi levar esperança, amor e paz para as pessoas através da música, por isso comecei a visitar também asilos, hospitais e creches”, conta Mauro Mamute.

Os sonhos de ser músico e de encarar a estrada vêm desde a infância e foram ressignificados após sobreviver à pandemia. “Toco desde os meus 16 anos, sempre foi o meu sustento e a minha vida”, inicia. “Entendi a mensagem do universo. Não toco mais para aparecer. Perdi amigos que não levaram nada dessa vida”.

Atualmente fixado no Paraná, Mauro Mamute relata que está realizando a terceira volta pelo Brasil, após ter residido três anos em Portugal e também de ter circulado pela Suíça, França e Espanha.

Natural da praia de Joanes, no município de Salvaterra, Mauro Mamute conta que possui álbuns gravados, porém, não lançados, e, por meio do seu projeto "MotorPlug- Estrada e Rock N’ Roll", que difunde a cultura e a música em locais públicos. As apresentações e a interação com o público são registradas em audiovisual para uma futura produção de uma minissérie sobre a própria história, chamada "Vida Longa e Rock N’ Roll". Além disso, o artista escreve um livro com o mesmo conteúdo e título.

“O MotorPlug surgiu durante a pandemia depois de eu perder 30 amigos, além do baixista e baterista que tocavam comigo. Apesar de toda a dificuldade, eu precisava me renovar. O projeto me deu toda a energia que preciso e propósito”, revela.

Mauro Mamute também possui o projeto social “Pata de Mamute” ou “Educação e Rock and Roll”, que difunde conhecimentos sobre o gênero musical nas escolas ao ensinar a tocar a guitarra, assim como a história do rock e as boas músicas, alcançando pessoas de todas as idades.

“A maioria dos músicos tocam para viver. Eu vivo pra tocar”, observa. “Enquanto estou vivo quero contar a história de todo mundo”.