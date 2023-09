‘Rimas e Raízes’ celebra a música brasileira e do Norte com mistura de ritmos

Projeto ‘Rimas e Raízes’ tem sua primeira edição nesta sexta (15), em Belém. A iniciativa foi criada com o intuito de integrar duas das grandes vertentes musicais brasileiras: o rap e o carimbo. Esta primeira edição inicia a partir das 18h, no Banzeriô Deck Bar, na Cidade Velha.

Além de rap e o carimbó, a mistura musical também será acompanhada do melody.

MC Íra, Nega Ysa, Sativos do Mangue e DJ Izan são as atrações desta edição. “Reunir potências da periferia da Amazônia que mostram a força da nossa cultura é sempre uma oportunidade de compartilhar nossa grandeza artística. A minha expectativa é entregar um show que além de mostrar meus singles e último EP, Opala, possa incentivar que mais mulheres possam se apropriar da música, do rap, pra contar suas histórias”, conta a MC Íra.

A artista mostra um trabalho artístico que reflete não apenas sua identidade preta, periférica e nortista, mas também suas experiências. Com um rap bastante autêntico, a artista promete fazer dessa noite uma experiência envolvente.

O evento busca possibilitar o acesso ao que há de mais genuinamente nosso, sem muros estereotipados, entendendo a diversidade cultural da Amazônia Brasileira.

A expectativa para o evento é que todo o público possa usufruir de tudo um pouco numa noite só. Para a produtora e DJ do evento, Izan, Rimas e Raízes é a cara da geração contemporânea que cria e experimenta as possibilidades culturais.

“Acredito que a nossa geração nortista já desencadeia bastante conhecimento sobre os ritmos da nossa terra, ainda tem muito caminho tanto no Pará quanto Amazonas possuem muito a entregar em dois extremos, mas ainda se tem pouco conhecimento. Com incentivos para essa unificação de vertentes musicais, acredito que a gente consegue ter essa troca como um conhecimento em conjunto entre os territórios”, a artista possui raízes paraenses por nascimento e criação, porém, viveu nos últimos anos na capital amazonense onde se desenvolveu artisticamente.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis, acredito que tudo que é realizado na beira do Rio é fluido, então assim como carimbó, que é nossa raiz primordial e o hip-hop que é um movimento essencialmente popular e periférico, acredito unir os dois juntos nesse evento tem tudo para dar certo e contribuir com a comunidade do carimbó que vão estar conexão com a cena do hip-hop, se torna uma oportunidade de encontro para ritmos que carregam a mesma bandeira”, destaca a artista.

A DJ Izan promete uma seleção musical única, que abrange desde tecnobrega e tecnomelody até carimbó, beiradão, brega e boi-bumbá. Uma viagem musical pelas irmãs amazônidas de Manaus a Belém.

Ainda vão passar por lá a Nega Ysa e o Carimbó dos Sativos do Mangue.

Nega Ysa é rapper, poeta e atriz, e promete hipnotizar o público com suas rimas poderosas e presença de palco magnética. Já Os Sativos do Mangue mostrarão o ritmo contagiante do carimbó. Eles são conhecidos por suas experimentações sonoras que exploram a vida cabocla, religiosidade e uma mistura vibrante de ritmos.

Agende-se

Data: hoje, 15

Hora: 18h

Local: Banzeriô Deck Bar, R. São Boaventura, 268, Cidade Velha, Belém