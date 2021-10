Revelações do RAP, Tasha & Tracie são confirmadas no Psica Festival 2021

O tão aguardado line-up do Festival Psica 2021 tem mais um nome revelado nesta quinta-feira, 21: a dupla de MC's Tasha & Tracie. Usando a poesia e a música para empoderar jovens mulheres negras, as gêmeas ganharam o Brasil por meio de um público estritamente feminino, que se identificou de cara com a força que suas letras evocam. Grande aposta do momento, elas foram indicadas na premiação da MTV Miaw na categoria Beat BR, com o primeiro trabalho solo, o EP “Diretoria”, lançado em agosto deste ano. Antes dele, elas trazem uma coleção de singles com videografia que mostram o orgulho, beleza e estilo da periferia. Em um novo momento da carreira, agora elas ocupam a programação de diversos festivais de médio e grande porte. Conheça:

“A gente não conhece Belém, é a primeira vez que a gente tá indo. Eu já vi um pouco sobre a culinária, sobre a música e a gente tá muito ansiosa pra conhecer a cidade, os nossos fãs. A gente nunca conheceu fãs de tão longe”, confessa Tasha, animada. Dentre esses fãs, muitas mulheres e outras MC’s são inspiradas pelas letras que elas colocam em cima dos beats.

“Cada dia surge mais meninas fazendo rap e a gente vê que as letras delas se inspiram muito no que a gente escreve; quando elas falam com a gente, sempre pedem conselho sobre como escrever, de como ser uma rapper melhor… é lindo ver como a gente inspira outras minas, porque a gente já foi inspirada por elas que vieram antes de nós”, explica Tracie.

Tasha & Tracie se apresentam na programação da 9ª edição do evento, marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. Elas se juntam aos outros três nomes que já estão escalados para a festa: Chico César, Marina Sena e Fruto Sensual. O Festival Psica 2021 tem patrocínio da Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

INGRESSOS

As vendas de Passaportes Psica, que garante os dois dias de evento, estão abertas pelo site ingresse.com/psica2021. Quem garantir o ingresso agora, no lote “às cegas”, paga um valor em conta e ainda ajuda o festival, depois da crise de saúde que afetou toda a cadeia cultural no Brasil e no mundo. “A ideia é criar uma rede de consumidores fiéis do festival que confiam plenamente no nosso trabalho e por isso compram antes de todo mundo, sem nem ao menos saber o que vem pela frente”, explica Gerson Junior, diretor do evento.

Seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, das entidades de saúde do Estado do Pará e do Município de Belém, o evento será realizado ainda em 2021. Além dos shows, montados em Belém, o Festival oferece uma programação formativa que, pela primeira vez, será itinerante, levando conhecimentos sobre produção cultural e de eventos para outras regiões paraenses. A confirmação do Festival traz esperança de uma nova fase para a arte periférica na cidade e para os artistas do cenário independente, que ainda sofrem com falta de incentivos e baixa procura por apresentações ao vivo.