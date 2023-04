'Réquiem de Mozart' será reapresentado no Theatro da Paz

Após alcançar recorde de público, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresentará novamente o ‘Réquiem de Mozart’, uma das obras mais célebres do compositor austríaco. O concerto será nesta quinta-feira, 27) às 20h, no Theatro da Paz e contará com a participação do Coro Carlos Gomes (CCG) e de quatro solistas paraenses convidados: Idaías Souto, barítono; Alexandro Brito, tenor; Carolina Faria, mezzo-soprano e Kézia Andrade, soprano.

Um réquiem (do latim “descanso”) é uma cerimônia da liturgia da Igreja Católica oferecida em um funeral. Embora os textos em latim dessas celebrações fossem padronizados, era costume os compositores antigos musicarem alguns trechos. A música para uma missa fúnebre também era conhecida como réquiem. Inúmeros réquiens foram compostos ao longo da história da música, sendo o de Mozart o mais famoso deles por envolver, além da música de beleza ímpar, muitas especulações sobre o contexto da composição.

Os cantores Carolina Faria, Idaias Souto, Kézia Andrade e Alexsandro Brito terão participação especial no concerto. (Divulgação)

O ‘Réquiem em ré menor’ também conhecido como ‘Réquiem de Mozart’ está entre os mais conhecidos do gênero. A obra é dividida em 19 partes e foi deixada incompleta devido ao falecimento do compositor, em 1791, aos 35 anos. Com a saúde já deteriorada, Mozart acreditava estar compondo para o próprio funeral. As anotações que deixou sobre as partes inconclusas permitiram que Franz Süssmayr, seu discípulo e amigo, completasse a partitura, a pedido da esposa de Mozart, Constanze Weber. Mais de 200 anos depois, a obra segue sendo uma das mais admiradas composições de um dos maiores gênios da história da música.

‘Réquiem de Mozart’ é uma das obras mais executadas em todo o planeta. Ela será executada por músicos de excelência da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. A versão paraense da obra será interpretada como uma missa fúnebre. O maestro Miguel Campos Neto optou em trabalhar com um formato reduzido, mais intimista, tanto no número do Coro Carlos Gomes, que terá 30 integrantes e convidados, quanto no número de músicos da OSTP, que terá apenas 40 membros.

“A obra possui uma potência expressiva, uma força comovente muito intensa e, em alguns momentos, apocalíptica e assustadora, uma coerência e unidade sistêmica irretocável, que só pode ser obra de um músico absolutamente excepcional, como foi Mozart, eternizado em suas composições”, conta o maestro. “A cada ensaio a obra está ficando mais bonita".

O espetáculo é realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secukt), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).

Agende-se:

Concerto “Réquiem de Mozart”, da OSTP e Coro Carlos Gomes

Dia: Quinta-feira, 27

Hora: às 20h

Local: Theatro da Paz (Rua da Paz, s/n, Praça da República

Ingressos gratuitos disponíveis para retirada no dia do concerto, a partir das 9h, no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do Theatro da Paz partir das 18h. Limite de dois ingressos por CPF.