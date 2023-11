Rebelde Brasil de volta? Mel Fronckowiak fala sobre turnê de retorno da banda

Após a colunista Fábia Oliveira afirmar que uma turnê de reencontro da banda Rebelde Brasil aconteceria no próximo ano, a atriz Mel Fronckowiak quebrou o silêncio sobre o assunto e disse que não há possibilidade de retornar aos palcos com o grupo musical composto no passado por ela, Arthur Aguiar, Lua Blanco, Chay Suede, Micael Borges e Sophia Abrahão.

Mel e o marido, Rodrigo Santoro, marcaram presença no evento de lançamento da série "Betinho: No Fio da Navalha", do Globoplay, no último dia 28. No local, a atriz concedeu entrevista à revista Quem e descartou sua presença no reencontro, o que deixou grande parte dos fãs frustrados.

"Nem sei o que está acontecendo, a gente [ela e Rodrigo] acabou de chegar de viagem. Eu não vejo isso acontecendo, já declarei à imprensa. Não vejo mesmo, acho que a gente [integrantes da banda] seguiu caminhos bem diferentes", garantiu.

Entenda

No início dessa semana o portal Metrópoles veiculou a notícia que muitos fãs do grupo aguardavam. Depois da turnê de sucesso do RBD, a jornalista Fábia Oliveira afirmou que os vocalistas da versão brasileira estariam em negociações avançadas para voltar aos palcos em 2024.

Qual a história de Rebelde?

Exibida em 2011, a novela teen fez sucesso ao redor do país contando a história dos protagonistas Tomás (Chay Suede), Carla (Mel Fronckowiak), Alice (Sophia Abrahão), Pedro (Micael Borges), Roberta (Lua Blanco) e Diego (Arthur Aguiar).

Rebelde foi inspirada na telenovela mexicana homônima e mostrava o cotidiano dos seis adolescentes estudantes do colégio carioca "Elite Way". Enfrentando os dramas da idade, os jovens construíram uma ligação forte de amizade e amor que se fortaleceu e juntos eles formaram a banda rebeldes, que saiu da ficção e fez turnê em vários estados do Brasil.