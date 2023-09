Chay Suede tem foto e dados usados por estelionatário de Salvador

Um homem foi preso por estelionato e outros crimes em Salvador, na Bahia, ao usar a foto e os dados de Chay Suede para aplicar diversos golpes. De acordo com o site BNews, o criminoso pegou as informações do ator da Globo para abrir uma conta no Banco de Brasília (BRB).

A delegada Maritta Souza, da 16ª Delegacia de Polícia, explicou que o crime ocorreu após a partir do aplicativo da instituição financeira. “Ele abriu essa conta pelo aplicativo e, para isso, utilizou uma identidade com a foto de Chay Suede, dados completos e tudo mais. Abriu com limite alto, tanto cheque especial e conta”, detalhou.

A agente de segurança ainda contou que o homem foi preso logo na primeira tentativa de golpe do homem: “Ele fez um Pix de R$ 1 mil e, aí, o banco bloqueou o aplicativo. Ele foi até o banco para desbloquear. Ao chegar no local, usou um documento pessoal com a própria foto dele. E, aí, quando o funcionário do banco viu a foto do ator, acionou a polícia”.

Maritta Souza disse ainda que o golpista baiano foi preso em flagrante na sede regional do banco, localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Ele vai responder por estelionato e falsidade ideológica.

O criminosos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames e agora ficará preso até a audiência de custódia, que deve ser realizada nos próximos dias.

Através do Instagram do BNews, Chay brincou com a situação após tomar conhecimento do caso. Nos comentários da publicação ele deixou o seu recado: “Ícaro?”. O nome faz referência ao seu personagem na novela Segundo Sol, que se passou em Salvador.