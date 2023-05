Travessia: Ari usa rastreador e vai até a maternidade onde Chiara está em trabalho de parto

No último capítulo da novela "Travessia", exibida pela Globo, Guerra (Humberto Martins) acusou Ari (Chay Suede) de ter contado a verdade sobre Bianca Rossi para Chiara (Jade Picon). O que o empresário nem imagina é que a filha descobriu o segredo por um descuido de Leonor (Vanessa Giácomo), mas a acusação deixou o maranhense com raiva e ele decide tirar safistação com a ex-noiva sobre o assunto.

Após ligar para a ex-noiva, que está em trabalho de parto, o filho de Núbia (Drica Moraes) ouve de Leonor que a influenciadora não pode atender o celular, sem informar o motivo.

O arquiteto insiste em conversar com a filha de Guerra e pede que a sobrinha de Cotinha (Ana Lúcia Torre) chame novamente a garota. "Tá surdo? Não falei que não pode? Não pode nem quer!", responde a corretora de imóveis, desligando o celular em seguida.

Sem saída, o pai de Tonho (Vicente Alvite) começa a rastrear a localização em tempo real do celular da ex-noiva. Ao ver o bairro onde Chiara está, Ari fica sem entender, já que fica longe da mansão da influenciadora e ela não costuma frequentar o local.

Decidido a ouvir Chiara, o maranhense segue a localização até Penha, na zona leste de São Paulo, sem saber que a melhor amiga de Julinha (Nathália Falcão) foi para lá dar à luz ao filho dele.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)