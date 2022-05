Rafaela Travassos comemora 10 anos de samba

A estrada de uma mulher na noite e no samba não é fácil, mas Rafaela Travassos conseguiu durante anos escrever seu nome na música paraense. A cantora comemora 10 anos de carreira com uma festa do jeito que começou e onde começou. Hoje, 9, na Praça do Jambeiro, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, aberta ao público. Com início às 16h, a apresentação de comemoração terá um objetivo maior: vai ser uma festa de solidariedade. A artista está incentivando a arrecadação voluntária de doações que serão encaminhadas para a Casa do Menino Jesus, no bairro de Fátima, em Belém.

“Fui criada em um meio machista, então sempre normalizei certas posturas de alguns colegas e contratantes. Por muito tempo engoli brincadeiras de mal gosto, certo tipos de assédios, falas que diminuíssem meu trabalho, e ‘estava tudo bem até então’ já que queria aquilo para minha vida, tinha que engolir, assim eu pensava. Não são todos, mas existem muitos ‘colegas’ machistas onde a mulher não pode nem sequer cantar música de mulher, porque eles já ficavam atrás de você com risadinha comentando. Ao contrário de antes, hoje consigo enxergar que não foi fácil chegar até aqui”, contou.

Mesmo que a caminhada de Rafaela tenha sido difícil, neste dia, ela comemora em grande estilo esta década de música. “Comecei a cantar em um samba que meu pai, irmãos e amigos faziam dentro da feira da Cidade Nova 6, de lá fui conhecendo pessoas que me levaram às grandes casas de samba da época, aí fui dando uma canja aqui outra ali, até que consegui espaço nesse segmento e desde então decidi viver da minha arte”, relembrou.

A festa de 10 anos de samba da Rafaela Travassos terá participação de Arthur Espíndola, Mariza Black, Tony Melodia, Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba, Joás Marinho, João Lopes, Regina Ramos, entre outros. “Esse é um ano que as coisas ainda estão se normalizando e espero poder trabalhar muito com minha arte e com paciência vamos correndo atrás de recursos para gravação de um EP com sambas autorais”, disse sobre seus projetos.

E para quem não conhece Rafaela Travessos, ela manda o recado: “sou amiga, companheira, tenho um coração imenso, mulher que não foge da luta e enfrenta seus demônios dia a dia”.

Agende-se

Show 10 anos de samba de Rafaela Travassos

Atrações: Rafaela Travassos, Arthur Es- píndola, Mariza Black, Tony Melodia, Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba, Joás Marinho, João Lopes, Regina Ramos, entre outros.

Data: hoje, 9

Hora: 16h

Local: Praça do Jambeiro, Conjunto Abelardo Conduru - Q. Tres, 154-182 - Coqueiro, Ananindeua