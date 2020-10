'Positions': Novo álbum de Ariana Grande vaza e fica entre mais comentados do Twitter

O novo álbum de Ariana Grande, 'Positions', vazou quatro dias antes do lançamento oficial, marcado para a sexta-feira (3). As novas faixas da artista já chegaram aos ouvidos dos fãs, e o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (26).

"Positions" tem parcerias de peso, como The Weeknd e Ty Dolla Sing, mas foi a música em que Ariana divide os vocais com Doja Cat que mais chamou a atenção dos fãs do Twitter. Veja algumas reações:

As duas melhores músicas do positions são os feats com a Doja cat e com o Ty dolla Sign pic.twitter.com/Wiomh4VJxi — MISS AMERICANA (@JuniojperJunior) October 26, 2020

A música com a Doja é simplesmente perfeita



O POP VEY O POP — guizin (@CunnhaGui) October 26, 2020

O ft com a doja é mto bom aaaa — Lelê (@lelezinhoo1_) October 26, 2020

Na ultima sexta-feira, Ariana lançou o primeiro single do novo álbum, que também é a faixa título. O videoclipe de "Positions" já soma mais de 36 milhões de visualizações no YouTube. Assista: