Pierce The Veil no Brasil: banda anuncia shows em 2025; saiba mais sobre datas, locais e ingressos

A banda Pierce The Veil se apresenta no Brasil em 2025 com dois shows. Natural de San Diego (Califórnia, Estados Unidos), o grupo de rock traz a turnê “I Can’t Hear You”, que também passa pela América do Norte, Europa e outros países da América Latina em mais de 40 datas. As apresentações no Brasil ocorrem em Curitiba (Paraná) e São Paulo (São Paulo).

O primeiro show ocorre em terras curitibanas, no dia 14 de dezembro de 2025 (domingo), no Live Curitiba. Já em São Paulo, a apresentação é no dia 16 de dezembro (terça-feira), no Espaço Unimed. Os ingressos custam entre R$ 195 e R$ 680.

A venda dos tickets ocorre no site oficial — clique aqui e confira — e em bilheteria física, a partir do dia 06 de dezembro de 2024. Para o show em Curitiba, os ingressos físicos ficam disponíveis na bilheteria do Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Amâncio Moro, s/n - Alto da Glória). Em São Paulo, é possível adquiri na Bilheteria Ticketmaster (Shopping Ibirapuera. Avenina Ibirapuera, 3103 - Indianópolis).

As vendas iniciam às 11 horas. Nos demais dias, as bilheterias físicas estarão disponíveis a partir das 10 horas. Em Curitiba, as vendas ocorrem de terça a sábado, de 10 horas a 17 horas — exceto em feriados. Já em São Paulo, o local fica aberto de terça a sábado, das 10 horas às 22 horas, e aos domingos e feriados, de 14 horas a 20 horas.

Ingressos para os shows de Pierce The Veil no Brasil em 2025

14 de dezembro - Curitiba/PR (Live Curitiba. Rua Itajubá, 143 - Novo Mundo)

Pierce The Veil em Curitiba (Reprodução / Ticketmaster)

Pista

Meia entrada: R$ 295

Inteira: R$ 590

Mezanino

Meia entrada: R$ 320

Inteira: R$ 640

16 de dezembro - São Paulo/SP (Espaço Unimed. Rua Tangipuru, 795 - Barra Funda)

Pierce The Veil em São Paulo (Reprodução / Ticketmaster)

Pista

Meia entrada: R$ 195

Inteira: R$ 390

Pista Premium

Meia entrada: R$ 320

Inteira: R$ 640

Mezanino

Meia entrada: R$ 330

Inteira: R$ 660

Camarote A e B

Meia entrada: R$ 340

Inteira: R$ 680