Pedro Vianna apresenta o show do álbum 'Voragem'

O cantor, compositor e escritor Pedro Vianna apresenta o show do mais recente álbum “Voragem”, na próxima sexta-feira, 23, no Ná Figueredo, a partir das 20h. Com direção de Ziza Padilha, Pedro vai apresentar também as músicas novas que está produzindo para o próximo álbum, alguns clássicos da música paraense e fará uma homenagem ao cantor e compositor Rafael Lima, falecido no último dia 7 de outubro. A entrada é franca.

“Voragem” testa as fronteiras entre a música e a poesia. Composto de nove faixas autorais e inéditas, incluindo os singles “Amargo Licor” e “No Mais”, lançados em 2020 e 2021, o álbum de música popular brasileira (MPB) é marcado também pelos perfis de ousadia e experimentalismo do artista com as participações especialíssimas de Cláudio Nucci, Fátima Guedes, Simone Guimarães e Zé Luiz Mazziotti.

“Essa é a primeira vez que vou apresentar um show que traz esse repertório do disco ‘Voragem’, que lancei em julho (2022). Eu vou fazer no formato pocket, mais reduzido, não com os arranjos que estão exatamente no disco, mas, dessa vez, acompanhado pelo Ziza Padilha no violão e na guitarra, com direção musical dele, e também por Márcio Jardim na percussão e com Toninho Gonçalves na flauta e no saxofone”, conta Pedro Vianna.

O show também terá as participações especiais de Renato Torres e de Renata Del Pinho. Com o primeiro, Pedro vai dividir os vocais na canção “Partilha”, que eles gravaram juntos no “Voragem”, e com a segunda, fará um duo na música “Casarão”, que foi gravada no álbum junto com Cláudio Nucci.

Pedro Vianna, que também é autor de livros de poesia, quer transportar a magia lítero-musical do álbum para o palco. Ele e Torres irão recitar poemas durante a apresentação. As canções inéditas do próximo álbum, que ele planeja lançar em 2023, darão o toque especial à apresentação. E para brindar o público presente com mais poesia musicada, Pedro selecionou algumas faixas especiais de Vital Lima e Paulo André Barata.

“Vou prestar homenagem a Rafael Lima cantando uma música dele com João Gomes (“Nao”, nome da ex-mulher do artista e mãe da cantora e compositora Ju Abe). O Rafael nos deixou há pouco tempo, foi um cantor super importante, que foi referência pra mim.

Álbum

“São poemas, letras e músicas que despencam e são consumidas no abismo do amor romântico, dissolvendo consigo quem fui um dia”, diz Pedro sobre o título do álbum, que também dá nome ao bolero composto em parceria com Leandro Dias, referenciado em um texto do escritor Caio Fernando Abreu.

A direção musical é de Ziza Padilha na maioria das músicas, enquanto outras receberam os arranjos de Floriano, Jean Charnaux e Renato Torres. Todas as faixas são de Pedro Vianna e trazem parcerias com Floriano, Charnaux, Torres, Leandro Dias, Paulinho Moura e os letristas Dudu Neves e Vasco Cavalcante. O álbum está disponível nas plataformas de áudio.

Agende-se:

Show do álbum “Voragem”, de Pedro Vianna

Dia: Sexta-feira, 23

Hora: 20h

Local: Ná Figueredo (Av, Gentil Bittencourt, 499, bairro de Nazaré)

Entrada franca