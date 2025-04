Palco de Lady Gaga em Copacabana começa a ser montado; veja o vídeo

A montagem do palco para receber o show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, começou. A estrutura terá o dobro do tamanho da que foi utilizada para a apresentação de Madonna e conta com 1.260 m² e painéis de LED unidos, tendo um telão de mais de 60 metros de largura.

O vídeo da montagem da megaestrutura foi divulgado nesta quinta (24), nas redes sociais do "Todo Mundo no Rio". Veja:

Estrela norte-americana se apresenta gratuitamente no dia 3 de maio, na praia. A previsão é de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, sendo 240 mil turistas - entre eles 80% estrangeiros e 20% nacionais. Já o restante, cerca de 1,36 milhão, deve ser composto por moradores do estado.