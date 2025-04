Paraense entra em promoção para concorrer a passagens de ônibus para show da Lady Gaga no Brasil

A humorista e criadora de conteúdo paraense Laura Couto, conhecida nas redes sociais como a “Nepo Baby do Ver-o-Peso”, está participando de uma promoção que oferece, como prêmio, uma passagem de ônibus para assistir ao show da cantora Lady Gaga, que acontecerá na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. Para garantir a vaga, ela precisa conquistar o maior número possível de curtidas em uma foto publicada na internet. A publicação já possui cerca de 866 curtidas.

Nesta quarta-feira (16/04), Laura usou seu perfil pessoal para mobilizar os seguidores e pediu apoio para alcançar o objetivo. “Pra me ajudar, BASTA CURTIR ESSA FOTO: quanto mais likes, mais chance tenho de realizar esse sonho”, escreveu no post.

A relação da paraense com a cantora norte-americana vem de longa data. Em sua publicação, ela relembra como a admiração começou ainda na infância.

“Minha história com a Lady Gaga é antiga: acompanhei o seu início e sou fã dela desde que me entendo por gente. Quando pequena, eu comprava DVDs piratas para assistir aos seus clipes e botava perucas improvisadas (o cabelo era feito com tiras de papel metalizado e colorido) pra dançar as coreografias e criar as minhas próprias — arrastava até as minhas priminhas”, contou.

Além da paixão pela música, Laura destacou a importância emocional que a artista teve em sua trajetória pessoal.

“Na infância, cresci sem a minha mãe por questões de saúde, e a Lady Gaga foi uma das minhas maiores inspirações e referências femininas, pra que eu pudesse abraçar a minha autenticidade e estranheza, iniciar o processo de autoaceitação (que está levando uma vida toda) e começar a entender que as minhas particularidades são a minha força — e não uma fraqueza, um defeito, como eu pensava”, afirmou.

Segundo a empresa promotora da ação, as cinco fotos mais curtidas até às 17h do dia 25 de abril serão premiadas com passagens de ida e volta, além de hospedagem para duas pessoas.