Professora de universidade federal cancela aula para assistir show de Lady Gaga em Copacabana

Uma professora virou assunto nas redes sociais após comunicar aos alunos que a aula do dia 29 de abril estaria cancelada por um motivo inusitado: ela irá ao show da cantora Lady Gaga, marcado para o dia 3 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo informações que circulam na internet, a docente é da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

A mensagem enviada aos estudantes, que viralizou, foi escrita em tom descontraído. "Boa tarde! Espero que todos estejam bem. Venho informar que não teremos aula na semana que vem (29/04) pois estarei a caminho do Rio de Janeiro para assistir ao show da Lady Gaga. Fiquem tranquilos, isso não impactará o cronograma vigente", escreveu a docente. A mensagem ainda termina com uma brincadeira: "E, aos que também forem ao show, espero NÃO encontrá-los lá. Abraços".

Apesar da repercussão, a UFES não se pronunciou oficialmente sobre o caso. No entanto, a decisão da professora não infringe nenhuma norma da instituição, desde que as aulas sejam compensadas e o conteúdo programático seja devidamente cumprido.

O show de Lady Gaga faz parte da turnê internacional “Mayhem Ball” e marca o retorno da artista ao Brasil após o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio 2017. Esta será a segunda vez da cantora no país — a primeira foi em 2012, com a “Born This Way Ball Tour”. A expectativa é de um público de milhões de pessoas, repetindo o sucesso de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de fãs em Copacabana no ano passado. O show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.