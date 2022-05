“Pagode da Patricinha” tem atrações nacionais

Suel e Vitinho são atrações, hoje, 13, do “Pagode da Patricinha”, no Insano Marina Club, a partir das 20h. Grupo Irreverência e Nosso Tom também farão show no evento. Os artistas cariocas são vozes inconfundíveis do pagode romântico brasileiro, além de assinar diversas canções de sucesso, eles deram vida a hits que se tornaram clássicos do ritmo.

Suel soma mais de 20 anos de carreira, divididos entre o vocal do grupo Imaginasamba e a carreira solo. “Eu trabalho para conquistar novos fãs, mas sem nunca esquecer dos meus fiéis, que me acompanham durante todo esse tempo”.

Recentemente ele decidiu seguir carreira solo e se aventurar em outros segmentos, ele passou a produzir, além de continuar compondo para diversos artistas nacionais, incluindo Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto, entre outros. “Amo tudo que faço com relação a música. Agora também estou empresariando e tem sido uma experiência nova de muito aprendizado, mas não posso negar que cantar é a minha maior paixão”.

Por falar em outros artistas, quando Thiaguinho esteve em Belém, ele contou que acontece algo aqui que em nenhum lugar do Brasil é visto, o público acompanha algumas canções com palmas. Suel também tem uma música que é seguida compassadamente pelo público. “Sempre que eu canto ‘Pretexto’ a galera acompanha na palma da mão no click da música. Nunca tinha visto isso em outro lugar, só em Belém!”, destaca.

Vitinho também é um cantor apaixonado pelo seu trabalho. “Vai que Cola”, “Traição” e “22 Minutos” são algumas das canções que não podem faltar no show dele, em Belém, elas estão na boca da galera. “Sempre lutei muito para ser reconhecido como um grande cantor, levei muito a sério essa carreira desde pequenininho. Sempre estudei muito para isso, e hoje eu fico feliz quando eu recebo elogios assim”, avaliou o cantor.

Vitinho lançou um feat com o Nosso Tom, que ganhou até clipe. “Melhor Vingança” já está disponível nas plataformas digitais. Agora, a expectativa é de cantar essa canção junto com o público de Belém. “Já fui muitas vezes aí. Inclusive é um estado que me sinto em casa. O Pará tem muitas belezas e fiz grandes amigos. O público sempre me recebeu muito bem, então só tenho coisas maravilhosas assim para falar”.

Agende-se

Pagode da Patricinha

Atrações: Suel, Vitinho, Nosso Tom e Grupo Irreverência

Data: sexta-feira, 13

Hora: 20h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém