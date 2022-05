Hoje é dia de Pará Rock Fest!

Hoje, 13, Frejat é atração confirmada no Pará Rock Fest. Voltando aos tempos dos festivais, o cantor vai ser apresentar na Arena Mangueirinho. A banda “Biquíni” também será uma das atrações principais, além de Markinho Duran.

Ícone do rock brasileiro, Frejat soma décadas na música brasileira, não só como cantor, mas também como compositor e produtor. Ele já passou por grandes mudanças no cenário musical nacional e vê mais uma ocorrendo. “Acho que depois de todo esse tempo de pandemia, as pessoas ficaram com saudade de um repertório que ainda é muito presente na memória deles e essa pausa acentuou esse sentimento”, avaliou.

VEJA MAIS

Se percebe que atualmente o que tem ganhado espaço são as músicas com refrãos mais básicos e que ganham facilmente as redes sociais, mas também com uma vida útil menor. Porém, os clássicos da música brasileira não perdem espaço nesse cenário. “Não é fácil para um artista se manter no conhecimento do público hoje, imagina para quem está começando. Acho que temos muitos artistas interessantes aparecendo, mas vejo o grande mercado direcionando para coisas bem superficiais e vazias que aparecem e desaparecem rapidamente. É uma pena porque toda uma geração está sendo prejudicada pelo modelo e algoritmos que as plataformas digitais criaram. Agora tudo muda se você fizer um vídeo engraçadinho, ou seja, não é mais a música o elemento de atração, isso tudo é lamentável”, avaliou.

Frejat aproveita para indicar bons sons: “Gosto da Letrux, Jonatha Doll e os Garotos Solventes, The Baggios, Facção Caipira, entre outros, mas tem muita gente boa que eu mesmo não conheço por falta de espaço”.

Mesmo com essa realidade, por onde anda o cantor está com shows lotados e algumas apresentações estão até com ingressos esgotados. Inclusive a pedida para Belém é de casa cheia. “Tenho ficado muito feliz com a resposta do público tanto nos festivais quanto nos shows individuais, todos estávamos com saudade do encontro, das músicas, e da minha parte de tocar, que é uma das coisas que mais gosto de fazer na vida”, disse.

Para Belém, Frejat antecipa que será “um show animado com muitos sucessos pra gente cantar e dançar, com uma banda afiada e um artista feliz de voltar a fazer o que gosta”.

DESTAQUE DO PARÁ

Markinho Duran é uma das atrações do Festival. O cantor nem precisa de apresentação, conhecidíssimo da noite paraense, ele marca o retorno dos grandes shows de rock por aqui. “Os festivais de rock sempre existiram Brasil afora, mas a retomada em Belém é sem dúvida muito importante, pois o movimento musical aqui é intenso, e a cena pop rock em nossa capital vem se fortalecendo novamente a cada ano, mostrando mais uma vez que a pluralidade musical em nosso Estado é uma realidade”, avaliou o cantor.

Para o show de hoje, Markinho Duran marca mais uma etapa da sua carreira. “Esse é um ano comemorativo aos 35 anos, estamos captando imagens em algumas cidades, no total de cinco, sendo em setembro a gravação em Belém, que dará origem ao ‘DVD Markinho Duran 35 Anos De Estrada’. No show de hoje, boa parte será visto ao vivo pela primeira vez em Belém, recheado de grandes clássicos da música nacional e internacional, além do nosso lado autoral. O público paraense já conhece e acompanha nossa trajetória todo esse tempo, público esse que vem se renovando a cada ano, já sabem que podem esperar o melhor de nós nos palco, boa música, energia e positividade”, antecipou o artista.

Agende-se

Pará Rock Fest

Atrações: Frejat, Biquíni e Markinho Duran

Data: hoje, 13

Hora: 20h

Local: na Arena Mangueirinho - Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém