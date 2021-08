Os Barões da Pisadinha lançam 'Beijo do Vampiro', com Wesley Safadão

Rodrigo Barão e Felipe Barão, Os Barões da Pisadinha, apresentam duas novas faixas do novo DVD “Da Roça Pra Cidade”: “Beijo do Vampiro”, com a participação de Wesley Safadão, e “A Diferença”.

“Beijo do Vampiro” fala sobre um relacionamento escondido, enquanto “A Diferença” tem ritmo mais lento, para dançar juntinho.

Ouça aqui

"Estamos muito felizes com os resultados do ‘Da Roça Pra Cidade’ e ansiosos para o lançamento do álbum completo. Esperamos que nossos fãs gostem. Mais uma viradinha dos Barões pra vcs”, comemoram Rodrigo e Felipe.

As faixas do DVD já acumulam 857 milhões de execuções, incluindo os sucessos “Esquema Preferido”, com mais de 310 milhões de plays de áudio e vídeo; “A Roça ou a Cidade”, com mais de 40 milhões de execuções; “Quero Ver É Me Esquecer”, com a participação de Jorge (da dupla com Mateus) que entrou no Top100 Global do Spotify, alcançando também o 4º lugar entre as músicas mais escutadas no Spotify Brasil com mais de 170 milhões de streams; e “Zero Saudade”, colaboração com Maiara & Maraísa, que passa dos 80 milhões de plays e também entrou no TOP100 Global e TOP10 do Spotify Brasil.