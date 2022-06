Orquestra Jovem Sesc Pará se apresenta no Theatro da Paz

A Orquestra Jovem Sesc Pará (OJSPA), sob a regência do maestro Rodrigo Moraes, se apresenta no Theatro da Paz, nesta quarta-feira, 29, às 20h. O repertório traz “Sinfonia Inacabada”, obra de 1822 de Franz Schubert (1797-1828); “Sinfonia n° 104 - London”, datada de 1795, de Joseph Haydn (1732-1809); e “Suite Monette”, de José Ursicino da Silva, mais conhecido como Maestro Duda de Pernambuco.

No palco, 55 músicos irão se apresentar utilizando instrumentos como violino, violoncelo, viola, contrabaixo, flauta universal, trombone, trompete, saxofone, fagote, clarinete, trompa, oboé e percussão.

"A expectativa da Orquestra Jovem Sesc Pará é agradar a todos os públicos com repertório erudito e popular. Ainda, vamos apresentar dois músicos que foram formados pela orquestra e que irão atuar como solistas no dia da apresentação, que são André Garcia (trompete) e Erllon Abreu (trombone)", conta o maestro.

"Nós esperamos casa cheia para esse concerto. Estamos muito emocionados porqu depois do coronavírus, que não pudemos ocupar os espaços, estamos voltando a todo vapor. É uma felicidade muito grande pra gente voltar (aos palcos)", destaca.

A Orquestra Jovem Sesc Pará iniciou as atividades em 2019, no Sesc Casa da Música. Com o repertório de músicas clássicas e populares, a OJSP já se apresentou em locais como a Igreja Santo Alexandre, Sesc Ver-o-Peso, no próprio Theatro da Paz, além de ter tocado no 10º Festival Internacional Sesc de Música do Rio Grande do Sul, em 2020.

Rodrigo Moraes é o regente desde o início da orquestra. Ele fez curso técnico de música no Instituto Estadual Carlos Gomes e fez bacharelado em Música, com habilitação em Regência, pelo Instituto Superior Carlos Gomes, além de especialista em educação musical pela Censupeg e Pós-graduado em Regência Orquestral pelo Instituto Alpha Moraes tem.

Moraes é o primeiro regente dessa orquestra, foi quem selecionou os músicos para a formação da equipe, inclusive, após ele próprio ter sido aprovado em uma seleção. Antes da OJSP, ele coordenou e regeu a Banda Municipal Pedro Pacheco, no município de Melgaço, na Ilha do Marajó, por 10 anos.

Para a apresentação desta quarta-feira, 29, a classificação é livre. Os ingressos custam têm valores simbólicos de R$5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada) e já estão à venda na bilheteria do teatro. É necessário apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade.

Agende-se:

Apresentação Orquestra Jovem Sesc Pará

Dia: Quarta-feira, 29

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz (Av. da Paz, s/n, Campina)

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia) à venda na bilheteria no teatro