Fotógrafo paraense é destaque em exposição europeia

A obra “Passando a boiada”, do fotógrafo e artista visual paraense Bruno Cecim, é destaque na exposição internacional “Visceral”, que ocorre no continente europeu, até o próximo dia 4 de julho. Desde esta terça-feira, 28, o trabalho está exposto na galeria M.A.D.S. Art Galllery, em Milão, na Itália, e, simultaneamente, nas Ilhas Canárias, na Espanha, de modo virtual.

A arte é composta por quatro imagens selecionadas e mescladas por Bruno, por meio de um processo digital, e foram feitas em um matadouro localizado no interior do Estado, mostrando diversos momentos do abate bovino. Ele reforça que a montagem da imagem final tem como objetivar levantar reflexões no espectador acerca das causas ambientais.

“O esquartejamento simboliza a distorção da prática danosa da criação de gado em áreas ambientais e o vermelho mostra a densidade dos gestos rápidos, enérgicos e brutais nas vísceras, simbolizando a violência que atravessa hoje a região reconhecida como o ‘pulmão do mundo’”, destaca.

“O nome do trabalho remete a uma frase simbólica dita pelo então ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, durante uma reunião, em maio de 2020, com o atual presidente e seus ministros, pela qual ele fazia referência à flexibilização das leis ambientais para o avanço do agronegócio na Amazônia”, conta.

Para sintetizar esse conceito na arte, Bruno utilizou a técnica conhecida como sobreposição de imagens, onde ele mescla várias fotos diferentes, com o objetivo de provocar sensações em quem contempla a obra. Cecim explica que o objetivo é transpassar os limites da fotografia e apresentar uma imagem artística. “É uma obra para ser sentida e não para ser explicada”, diz.

Essa não é a primeira vez que o paraense é destaque em uma exposição internacional. Em maio deste ano, Bruno participou da exposição Ambientarte, realizada pela galeria de arte Art Space, também em Milão, onde ganhou o prêmio na categoria Especial. Ainda neste mês de junho, expôs como artista convidado mais uma vez na cidade italiana, na exposição "Ars Tempus", com o trabalho "Ciclos", que segue disponível até o dia 30.

Fotógrafo, nascido em Belém do Pará, já participou de várias exposições nacionais de arte e de fotografia como “O Olhar que Vem da Terra”, na Galeria Virgílio, em São Paulo, em 2012, a de fotografia organizada pela Associação de Repórteres Fotográfico e Cinematográficos do Estado de São Paulo (Arfoc-SP) em 2008 e outras. Alguns de seus curtas-metragens foram selecionados para festivais de cinema, como Mostra AudioVisual Paulista, Cinefest e Mostra Sesc Belém de Cinema.