Fotógrafo e artista paraense Bruno Cecim expõe em Milão

O fotógrafo e cinegrafista paraense Bruno Cecim apresenta os talentos de artista visual numa exposição de arte em Milão, na Itália. Ele apresenta três fotografias de rostos de indígenas da Amazônia que receberam interferências para a mostra coletiva “Ambientarti”, que chega à terceira edição com a participação de artistas internacionais. A exposição vai abrir no próximo dia 27 de abril e ficará aberta à visitação até o dia 06 de maio na galeria MA-EC.

“Essa galeria é tradicional, sempre tem várias exposições. É uma oportunidade muito importante, a minha primeira exposição internacional”, comemora Bruno, que é filho do saudoso escritor paraense Vicente Franz Cecim. A obra questionadora de Bruno, intitulada “Legacy” (legado em inglês), faz um alerta à violação de direitos, à violência e à injustiça sofrida pelos povos indígenas desde as colonizações aos tempos atuais. “Precisam existir políticas que protejam esses povos. O meu trabalho artístico também é crítico dessa realidade e do preconceito”, observa o artista.

Bruno Cecim imprimiu no rosto indígena a identidade do povo brasileiro. (Bruno Cecim)

“O meu trabalho tem tudo a ver com a Amazônia. Fiz a junção de três imagens artísticas de indígenas, que eu fiz no município de Parauapebas (Sudeste Paraense), por volta de 2018. Mas não são apenas fotos. Eu juntei as três fotos, sendo que cada uma recebeu a sobreposição de mais duas imagens para resultar em uma nova imagem.É um trabalho que já faço há algum tempo, mas é a primeira vez que vou expor um trabalho de sobreposição”, conta.

Intervenção de Bruno Cecim sobre fotografia de rosto indígena (Bruno Cecim)

As fotos dos rostos indígenas receberam traçados de mapas ou cartas topográficas que se reportam ao início da colonização da Amazônia, inclusive, com desenhos de barcos e pinturas antigas retratando os povos originários do Brasil de 1.500. Ainda, os rostos foram tomados por uma impressão digital ampliada, que leva à reflexão da identidade dos povos indígenas e também da população brasileira e amazônida atual, fruto da miscigenação “A identidade também dialoga com a imposição da identidade dos invasores-colonizadores”, acrescenta o autor.

A “Ambientarti” tem a proposta de revelar as diferentes visões, dos artistas de várias partes do mundo, sobre temas relacionados à sustentabilidade ambiental no planeta. “Eu quis prestar essa homenagem e, ao mesmo tempo, criar um certo debate”, observa. “A sustentabilidade é um assunto que une toda a humanidade. Os indígenas lidam muito bem com o meio ambiente, conseguem usufruir do que há de melhor sem conseguir degradar. Eles têm muito a nos ensinar”, acrescenta Bruno, que tem propostas para participar de outras exposições fora do Brasil.

O artista imprimiu imagens que levam à reflexão sobre os direitos de indígenas historicamente violados. (Bruno Cecim)

Atualmente, outra fotografia de Bruno Cecim sobre a temática indígena foi reproduzida em desenho realista pelo artista Sansão, de Parauapebas. A obra está sendo exposta na cidade de Braga, em Portugal.

Bruno conta que se inspira na obra do pai, que escreveu a saga “Andara”, sobre uma floresta encantada inspirada na Amazônia, e o “Manifesto Curau”, um levante pela Amazônia. “Ele me fez ser essa pessoa que se interessa pelas questões da Amazônia”, define.