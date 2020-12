Nos 40 anos da morte de John Lennon, MIS realiza live para lembrar o músico

Há exatos 40 anos, no dia 8 de dezembro, o mundo ficou perplexo com o brutal assassinato do ex-Beatle John Lennon. Voltando de uma tarde de gravações, Lennon e sua mulher, Yoko Ono, chegavam ao Edifício Dakota, onde moravam em Nova York. Foi nesse momento que Mark Chapman atirou quatro vezes no músico, tirando sua vida e deixando o mundo mais triste.

Entre as várias homenagens que Lennon receberá, o MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que abriga a exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, preparou uma programação especial.

A partir das 19h, ao vivo pelo YouTube, Ricardo Alexandre, curador da mostra sobre o ex-Beatle, recebe Bruno Hiago e João Paulo Gomiero para uma conversa sobre os últimos momentos de Lennon e ainda analisam seus últimos dois álbuns - Double Fantasy e Milk and Honey. Esse material será gravado e transformado em Podcast.

Quanto à exposição em cartaz, ela reúne imagens feitas pelo fotógrafo Bob Gruen do ex-Beatle em Nova York. E o público poderá conferir esse trabalho, aberto a visitação até janeiro, com o MIS seguindo todas a normas de segurança determinadas pelas autoridades da saúde. A venda de ingressos é feita pelo site do Sympla.