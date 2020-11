Morre, aos 73 anos, a cantora Vanusa

Morreu, na manhã deste domingo, 8, a cantora Vanusa. Ela estava em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. A causa da morte de Vanusa teria sido insuficiência respiratória.

Em setembro e outubro deste ano, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, por causa de um quadro grave de pneumonia.

Vanusa Santos Flores nasceu em 22 de setembro de 1947, em Cruzeiro (SP), mas foi criada em Uberaba (MG).

Com mais de 20 discos lançados ao longo da carreira, a cantora e compositora era mais identificada com a canção popular do que com a MPB.

A causa da morte de Vanusa teria sido insuficiência respiratória (Leo Lemos/Ed. Globo)

Aos 16 anos, cantava com o grupo Golden Lions. Em 1966, fez sucesso com a canção Pra Nunnca Mais Chorar e passou a se apresentar na TV Excelsior. Também participou programa humorístico Adoráveis Trapalhões, com Renato Aragão.

Em 1972, casou-se com Antônio Marcos. O cantor participou diretamente da carreira de Vanusa com outras músicas, como Coração Americano, escrita com Fagner.

Vanusa deixa três filhos: Aretha e Amanda Marcos, frutos do relacionamento com Antônio Marcos, e Rafael, filho do diretor Augusto Vannucci.