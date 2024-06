‘Bruno Mars Dance Show’ é realizado pela Mirai Centro de Movimento neste fim de semana

Inspirado na obra de um dos grandes nomes da música pop, a escola paraense Mirai Centro de Movimento apresenta nos dias 7 e 8 de junho o espetáculo "Bruno Mars Dance Show". O evento musical terá mais de 90 dançarinos no palco dançando os maiores hits do artista e será realizado no Teatro Sesi, na avenida Dr. Freitas, em Belém.

Com uma grande infraestrutura de luz e som, o evento promete fazer o público dançar ao som dos sucessos do cantor americano. Segundo a produtora do show, Bel Lobato, Uptown Funk, Leave The Door Open, Treasure, Finesse, When I Was Your Man e Talking To The Moon são algumas das músicas que não ficarão de fora do evento deste fim de semana.

"Bruno Mars Dance Show" foi lançado ao público no início desse ano e animou os fãs de Bruno, que fará turnê no Brasil em outubro e novembro deste ano. Com ingressos hoje praticamente esgotados, o Centro de Movimento e o cantor americano, coincidentemente, abriram a venda para os seus respectivos shows no mesmo dia.

"Estamos animados com o resultado. Conseguimos trazer a 'vibe' do show do Bruno para o palco. Quem é fã vai cantar, querer levantar da cadeira para dançar. O espetáculo está muito animado e gostoso. Tem momentos em que é mais sensual ou mais contido. Em outros, 'explode' e vira tudo uma grande festa. Também vamos exaltar a cultura paraense, porque sabemos que as músicas internacionais acabam virando versões de tecnobrega, não é? Vai ter uma versão de tecnobrega de uma música do Bruno", antecipa Bel.

Por apresentarem ritmos variados, as músicas de Bruno sempre estão presentes nas aulas das turmas do Mirai. Com os hits do artista na rotina dos alunos, no ano passado os professores do espaço de dança começaram a pensar em fazer alguma programação com o intérprete de "Treasure" como protagonista.

Alunos da Mirai durante os ensaios antes do show (Foto/Divulgação/Mirai)

Com a homenagem em mente, os professores deram início ao trabalho de três meses, desde a preparação aos ensaios, com os alunos das turmas regulares. De acordo com Bel, os dançarinos passam por um processo de aprendizado que vai além do ensaio, tendo que desenvolver outras habilidades antes de chegar à etapa coreográfica.

"No espetáculo, temos nove turmas participando. São turmas de danças urbanas, exceto uma que é mais de dança contemporânea. E aí todo o processo é feito para que o aluno consiga se desenvolver tecnicamente para aprender as coreografias. Enquanto ele aprende a se movimentar no palco, aprende a fazer expressões faciais relativas ao que a gente está querendo dizer com cada música. Temos uns ensaios gerais no final do mês de maio e aí junho. A gente faz só acertar os detalhes e apresenta", explica.

Artistas pop

Desde 2019, o Centro de Movimento iniciou uma tradição de fazer espetáculos em homenagem a artistas pop. Em 2019, o Mirai realizou o primeiro, uma homenagem a Beyoncé, chamado "Beyoncé Experience". Depois da pandemia, apresentaram o espetáculo para Lady Gaga, "House of Gaga".

Em 2023, dando sequência à tradição, levaram aos palcos o "Halftime Show Rihanna" em homenagem ao show da cantora no Super Bowl. Com o evento de músicas do Bruno Mars, somam quatro espetáculos homenageando artistas de sucesso da música pop.

Serviço

"Bruno Mars Dance Show"

Onde: Teatro do Sesi, na avenida Dr. Freitas, Marco

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540

Quando: dias 07 e 08 de junho

Valores: entre R$ 45,00 a R$ 90,00

Horário: às 20 horas.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)