‘Os Guardiões da Floresta’: peça com entrada gratuita é apresentada na Usina da Paz Terra Firme

Na quarta-feira (05/06), o Grupo Iniciart apresentará o espetáculo teatral “Os Guardiões da Floresta”, às 16h, na Usina da Paz Terra Firme, em Belém. De forma lúdica, a obra destaca a urgência da preservação ambiental e chama atenção por meio da arte da relevância da temática, especialmente em 2025, ano da COP 30, sediada na capital paraense. Com classificação livre, a apresentação é gratuita e conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Pará, do Governo do Pará, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

No elenco estão os atores Eli Chaves, Elder Nascimento, Adelson Gonzaga e Anselmo Azevedo. A peça narra a jornada dos Guardiões da Água, do Ar e da Terra, personagens dedicados à proteção do ecossistema, que enfrentam o vilão da escuridão, representando as ameaças ambientais.

Segundo a diretora do espetáculo, Gláucia Pinto, professora licenciada em teatro, a motivação e o processo por trás da criação da peça foi a vontade de conscientizar os espectadores. "A história foi criada a partir da necessidade de uma conscientização ambiental e do que as mudanças climáticas podem causar ao planeta. Queríamos falar da importância da preservação por uma forma lúdica e divertida, o que deu enredo para a história”, afirmou.

Gláucia destacou a abordagem educativa utilizada durante a produção. "Nosso processo durou três meses de estudos teóricos e práticos, com duas horas de ensaio duas vezes na semana, utilizando uma metodologia educativa e dinâmicas. Muitos ainda não haviam trabalhado juntos, foi um grandioso encontro de artistas, uma união muito produtiva”, destacou.

Após o espetáculo, o próximo projeto do grupo Iniciart será o lançamento do livro infantil "Visagens embaixo da terra", de autoria de Elton Santos, produtor do grupo.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Os Guardiões da Floresta’

Data: quarta-feira, 5 de junho;

Local: Usina da Paz Terra Firme;

Hora: 16h;

Classificação livre.