Cacá Carvalho volta a Belém com espetáculo ‘A Próxima Estação’; saiba quando e como assistir

Após mais de uma década longe dos palcos paraenses, Cacá Carvalho retorna a Belém para se apresentar no espetáculo “A Próxima Estação”, nesta quarta-feira (05/06) e quinta-feira (06/06), às 20h, no Teatro do Sesi, no bairro do Marco. Descrita como uma peça “para ler”, onde o autor se apresenta no palco interagindo com projeções de imagens criadas pela artista Cristina Gardumi. Os ingressos para as duas sessões estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site Sympla, nos valores de inteira a R$ 80 e meia, a R$ 40.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Cacá Carvalho afirmou estar feliz em tornar a Belém com a peça. Ele destacou a importância da capital na trajetória como ator, desde o início no Grupo Experiência a colaboração de artistas locais para o crescimento profissional. “Voltar para a minha cidade natal para apresentar meu trabalho é um momento de extrema alegria e ansiedade. É um lugar onde tudo começou”, disse o artista paraense.

O espetáculo, escrito pelo dramaturgo italiano Michele Santeramo, com quem Cacá trabalho há algum tempo, conta a história de Violeta e Massimo, um casal que se conhece aos 30 anos e decide enfrentar juntos as adversidades da vida, refletindo sobre como a passagem do tempo e as mudanças do mundo afetam suas vidas e comportamentos.

Carvalho destacou que a passagem do tempo é feito por meio da poesia, uma dose de sarcasmo e do humor inteligente. Segundo ele, a relevância das reflexões propostas pelo texto é a chave para despertar a atenção do espectador, especialmente em um mundo em constante mudança.

"O Santeramo vai fazendo dentro disso reflexões sobre como nós vamos conseguir acompanhar a corrida do mundo, tudo é muito rápido e eu não consigo acompanhar os tempos. A peça é uma reflexão sobre atravessar a vida com alguém até que chegue o momento de passarmos para uma próxima estação que não saberemos qual é”, explicou o ator.

O diálogo entre os personagens não é encenado, mas lido por Cacá Carvalho. As legendas acompanham os desenhos projetados, estabelecendo um jogo teatral entre a plateia, a página escrita e a mediação evocativa da voz do ator. Isso porque, as imagens projetadas servem para dar fisicalidade aos personagens.

"A encenação da peça não foi feita por uma questão poética, de uma leitura como opção cênica, não. Ela é resultado de uma série de reflexões", explicou Carvalho.

Ele mencionou que, ao longo de sua carreira, sempre precisou de figurinos e caracterizações para interpretar personagens, mas agora optou por uma abordagem minimalista. "Nós optamos que para que o Caca Carvalho dialogue, contracena com imagens projetadas”, acrescentou.

O ator paraense destacou que a peça resgata a imaginação do espectador, proporcionando uma experiência teatral diferente, onde o público é convidado a imaginar e concluir a história que está sendo apresentada. "O espectador senta no teatro para assistir, dessa vez, não, ele senta na plateia sugerindo tudo para que ele imagine e isso é um momento de rara beleza", afirmou.

O texto que inspira o espetáculo foi escrito pelo autor italiano após a montagem em 2015 de "2 x 2 = 5 O Homem do Subsolo", de Fiódor Dostoiévski. A versão brasileira de "A Próxima Estação – Um espetáculo para ler", foi encenada na Itália pelo próprio dramaturgo no início de 2015, recebendo excelente repercussão crítica.

A estreia brasileira ocorreu em novembro de 2016 no auditório do Sesc Pinheiros, em São Paulo, e também teve temporadas no Sesc Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, além de participar do Circuito Paul.

Experiências recentes

Em maio, o ator se apresentou no Teatro Municipal de Ananindeua com a peça e conduziu uma oficina para atores - ambas as programações de forma gratuita, voltadas para inauguração do espaço. Cacá se preparou para um período de cinco a seis horas com 30 atores, mas, na véspera, soube que havia mais de 130 inscritos. “Eu abri um sorriso de alegria”, afirmou ele.

A experiência foi descrita como riquíssima pelo ator paraense, com uma troca valiosa de perguntas e colocações sobre o fazer teatral. "Saímos daí todos ricos, aplaudindo aquele teatro", relembrou.

Recentemente, Carvalho pode se reinventar ao trabalhar na série de streaming "O Rei da TV", do Star+, onde participou da primeira temporada. “Aprendi demais e trabalhei com um elenco maravilhoso sobre a vida de Manoel de Nóbrega, uma pessoa de maior importância para a cultura da TV brasileira”, elogiou.

Além disso, Cacá participou de três temporadas de "Cine Holliúdy", da Globoplay. Trabalhando com diversas tipologias de personagens, ele destacou a oportunidade de atuar ao lado de Heloísa Perissé e outros artistas talentosos. "Eu tive a oportunidade de trabalhar com artistas maravilhosos do Ceará, comediantes de altíssima categoria e competência", acrescentou.

SERVIÇO

Cacá Carvalho apresenta “A Próxima Estação - Um espetáculo para ler”

Data: 5 e 6 de junho;

Horário: às 20h;

Local: Teatro do Sesi;

Duração: 70 minutos;

Classificação: não recomendada para menores de 12 anos;

Os ingressos estão disponíveis para a venda no site Sympla e na bilheteria do teatro.