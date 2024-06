Google homenageia com Doodle Bibi Ferreira; conheça a história da atriz e diretora brasileira

Neste sábado (1/06), o Google presta uma homenagem à atriz e diretora brasileira Bibi Ferreira com um Doodle especial em sua página inicial. A data marca o aniversário de 102 anos dela. Em Belém, esteve em cartaz nos dias 30 e 31 de maio, e com sessão única hoje (1º), às 18h, o espetáculo “Bibi, uma vida em um musical”, no Theatro da Paz. A peça homenageia o centenário de uma das maiores artistas da cena nacional.

A atriz Amanda Acosta, que dá vida à Bibi Ferreira no espetáculo. Com direção de Tadeu Aguiar, o musical explora a vida pessoal e profissional de Bibi, incluindo sua formação em música e dança, incentivada pela mãe Aida Izquierdo, bailarina espanhola, e sua estreia no teatro aos 19 anos, em um papel escrito pelo pai, o ator Procópio Ferreira. Momentos como o nascimento de sua filha Tina Ferreira, a homenagem da escola de samba Viradouro e sua chegada à Broadway aos 90 anos também são destacados. O espetáculo também celebra o legado de Artur Xexéo, que faleceu em 2021.

Conheça a história de Bibi Ferreira

Abigail Izquierdo Ferreira, mundialmente conhecida como Bibi Ferreira, é amplamente reconhecida como uma das figuras mais emblemáticas do teatro brasileiro. Com uma carreira que se estendeu por mais de 75 anos, ela não só atuou, mas também dirigiu inúmeras produções teatrais, consolidando-se como uma das grandes divas da música e das artes cênicas no país.

Bibi Ferreira foi uma das maiores artistas da cultura brasileira (Reprodução Instagram)

Filha do renomado ator Procópio Ferreira e da bailarina Aída Izquierdo, Bibi teve uma relação intrínseca com o palco desde os seus primeiros dias de vida. Sua trajetória nos palcos começou cedo, substituindo uma boneca em uma peça teatral aos apenas vinte dias, um prenúncio de sua vida dedicada à arte.

Bibi Ferreira formou e liderou sua própria companhia teatral, trabalhando com grandes nomes como Cacilda Becker e Maria Della Costa. Seu talento e influência transcenderam fronteiras, levando-a ao sucesso também em Portugal.

Além do teatro, Bibi teve uma presença marcante na televisão, inaugurando a TV Excelsior e comandando o programa “Brasil 60”, onde entrevistou importantes personalidades. No cinema, destacou-se no filme “Cidade Mulher” de Humberto Mauro. No entanto, foi no teatro que Bibi deixou sua marca mais profunda, com produções memoráveis como “Gota D’Água” e “Piaf – A Vida de Uma Estrela”.

Até seus últimos dias, Bibi Ferreira manteve-se ativa nos palcos. Ela faleceu em 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos, deixando um legado incomparável para as artes cênicas. Sua despedida foi marcada por inúmeras homenagens de colegas, críticos e admiradores que reconheceram sua imensa contribuição para a cultura brasileira.