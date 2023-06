Metallica no Brasil? Banda irá voltar ao Brasil para shows em 2024; veja o período

Depois de dois anos, o Metallica fará show no Brasil em 2024. A informação foi repassada pelo jornalista José Norberto Flesch, nesta quinta-feira (15). A banda virá ao país com a turnê do disco "72 Seasons".

Os fãs vão poder curtir as principais sucessos e as novidades que estão nas plataformas de streamings no mundo. Em mais de 40 anos de carreira, Metallica gravou clássicos do heavy metal como "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" e "Master of Puppets".

Segundo a jornalista, a banda norte-americana também já teria um período para o show. As negociações estariam para outubro ou novembro. Ainda conforme o comunicado, o acordo já está “confirmado”, apesar de não haver qualquer tipo de confirmação oficial nem da banda, nem de alguma produtora brasileira.

A última turnê no Brasil aconteceu em maio de 2022, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte.