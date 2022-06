Bebê que nasceu durante show do Metallica recebe presentes da banda; veja

O bebê que nasceu dentro do Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), na noite do dia 7 de maio, durante o show do Metallica, recebeu mimos da banda. A mãe do menino, a tatuadora Joice Figueiró, compartilhou a surpresa nas redes sociais e se emocionou "Não tenho palavras para expressar o que sinto por essa banda", conta.

Luan Figueiró, agora com um mês e meio de vida, nasceu na véspera do Dia das Mães, ao som de "Enter Sandman", uma das músicas mais famosas da banda. O bebê segue criando grandes laços com os músicos e recebeu vários presentes da banda, incluindo autógrafos do quarteto e várias peças de roupas.

A mãe, emocionada, contou que levou um susto ao perceber o remetente da entrega. "[...] Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto por essa banda, pelo carinho deles conosco, tudo parece um sonho, está demorando um pouco pra cair essa ficha ainda. Nem se eu quisesse ter planejado tudo isso daria tão certo. Obrigada Deus, obrigada universo, obrigada @metallica por tudo. Luan tem os padrinhos mais fodas deste mundo", escreveu.

Não é a primeira vez que a família é notada pela banda. Depois do nascimento de Luan, a mãe do menino recebeu uma ligação do vocalista, James Hetfield, parabenizando o casal pelo nascimento do filho. Relembre:

