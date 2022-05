Vocalista do Metallica liga para fã que deu à luz durante show da banda no Brasil; vídeo

O vocalista da banda Metallica, James Hetfield, ligou nesta terça-feira (10/05) para a jovem que pariu durante um show da banda, realizado no último sábado (07/05), em Curitiba. A mãe Joice Figueiró compartilhou um vídeo da ligação nos stories do seu Instagram. Veja:

Joice Figueiró, que trabalha como tatuadora, compartilhou em suas redes sociais um trecho da ligação, onde o vocalista da banda de Heavy Metal se apresenta e a parabeniza pelo nascimento da criança. "Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Não tenho palavras. Não vou postar todo o vídeo porque ele tem sete minutos, mas vou compartilhar com vocês esse pedaço", disse a fã.

Parto durante show do Metallica

A jovem e seu marido Jaime Figueiró compraram os ingressos para o show da banda em abril de 2020. Porém, o evento foi adiado duas vezes, devido à pandemia da covid-19. "Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar? Em todos os shows que eu vou, alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei", escreveu a tatuadora em seu Instagram.

Próximo show do Metallica no Brasil

Após passar por Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), a banda Metallica encerra seu tour pelo Brasil com um show em Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira (12/05).