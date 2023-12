Mateus Aleluia e Kaê Guajajara são atrações no primeiro dia do Festival Psica 2023

O bairro da Cidade Velha, em Belém, recebe programação especial nesta sexta-feira, 15. O Festival Psica 2023 chega com atrações gratuitas e abertos ao público a partir das 16h30. O primeiro dia de evento recebe Mateus Aleluia, Kaê Guajajara, Amazônia Jazz Band e Orquestra Som de Pau Oco, entre outras atrações.

VEJA MAIS

Esta é a 11ª edição do festival, que conta com mais de 60 artistas no line-up. Na abertura do evento, os palcos ficam no píer da Casa das Onze Janelas, Praça Frei Caetano Brandão, Praça do Carmo e Praça do Relógio.

Idealizado pelos irmãos Jeft e Gerson Dias, o Festival Psica nasceu na Cidade Velha, em Belém. “O festival é com muita sinceridade que leva toda essa diversidade amazônica, porque a gente faz parte disso, a gente nasceu nisso, a gente é criado dentro dessa história toda”, fala Jeft.

A valorização da cultura local é marca registrada do festival, assim como a cultura nacional. Neste ano, o primeiro dia de festa desfruta das apresentações do baiano Mateus Aleluia e da maranhense Kaê Guajajara. Para Jeft, essa é uma forma de exaltar a arte brasileira e receber público de outras regiões.

“É uma forma de a gente pegar e botar o que é nosso, a nossa cultura, a nossa forma de fazer cultura lá em cima para todo mundo ver e ficar curioso para ver o que é isso e procurar tentar entender. A gente está recebendo muita gente de outros estados, de outras regiões. A região norte está toda em peso aqui com a gente. Isso é uma grande celebração da nossa cultura. É um grande momento que a gente está ali ajudando a botar em destaque o que está sendo produzido aqui há anos e anos”, explica Jeft.

Cerca de 80 mil pessoas são esperadas no primeiro dia de Psica, de acordo com Gerson Dias. O idealizador explica que essa média se dá devido à experiência em outros eventos do tipo e ao tamanho do espaço na Cidade Velha.

Mateus Aleluia é cantor, compositor e pesquisador. O artista é remanescente do grupo Os Tincoãs, considerado o primeiro a expressar de forma musical e linguística a herança dos povos africanos que estiveram no Brasil. Em 2021, Mateus recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano - dado pelo seu reconhecimento como autoridade cultural.

O cantor e compositor considera um privilégio estar na Amazônia e participar do Psica. “Hoje em dia, ela [a Amazônia] é encarada como um ponto de convergência a todos aqueles que procuram, realmente, a essência do meio ambiente - eles não podem, de forma nenhuma, desassociar da imagem da Amazônia. Eu me sinto agraciado, me sinto voltar a tudo aquilo que a gente se esquece que é: esse Brasil tão indígena, esse Brasil que se tornou tão africano”, diz.

Nascida em Mirinzal, no Maranhão, e criada no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, Kaê Guajajara é cantora e compositora. Com mais de 40 músicas lançadas, a rapper é fundadora do Coletivo Azuruhu, selo artístico de incentivo à Música Popular Originária.

Gerson fala que o primeiro dia é sobre raízes e culto à ancestralidade, e a presença de Mateus e Kaê é uma maneira de abençoar e abrir caminhos. “A gente se entende como festival preto, periférico e amazônida, e nossa curadoria não poderia ficar longe disso”, pondera.

Durante o primeiro dia, o público também pode prestigiar o espetáculo da Amazônia Jazz Band e a Orquestra Som de Pau Oco, com participação dos mestres de carimbó Juricema Abaziteira, Nazaré de Ó, Lourival Igarapé, Cizico e Nazaré Pereira. As aparelhagens Lendário Rubi e Ouro Negro marcam presença na Praça do Relógio.

Além disso, a abertura do Psica recebe a Banda Afro Axé Dudu, Aldo Sena, Mestre Curica, Mestre Solano, Clube da Guitarrada, Banda Mastodontes, Lambada Social Clube, Flor de Mururé, Fé no Batuque e DJ Iury Andrew.

"Vai ser muito maluco, vai ser uma virada cultural ali na Cidade Velha”, diz Jeft Dias.

VEJA MAIS

A programação desta sexta está prevista para iniciar às 16h30, no Açaí Biruta, com a concentração do Cortejo Encantado. O cortejo é movido pela cultura popular amazônida com aproximadamente 100 brincantes, entre eles batuqueiros, baianas, representantes das tradições de matriz africana, grupos parafolclóricos, atores e carnavalescos. A saída está programada para às 18h.

O Festival Psica 2023 terá cinco palcos: Güera, Rio Voador, Megazord, Kabana do Gerso e Karretinha. O Megazord é exclusivo para os shows das aparelhagens Lendário Rubi e Ouro Negro (sexta-feira, 15), Tudão Crocodilo (sábado, 16) e Carabao (domingo, 17).

O show de Kaê Guajajara está marcado para às 19h45, no palco Rio Voador. Enquanto isso, a apresentação de Mateus Aleluia deve iniciar às 20h40, no palco Güera.

Essa é a maior edição do evento e a primeira que ocorre no Mangueirão. A programação no estádio será nos dias 16 e 17 de dezembro, sábado e domingo, e tem Jorge Ben Jor e Alcione. No palco Güera, Jorge Ben Jor se apresenta no sábado. No domingo, é a vez de Alcione encantar o público no palco Rio Voador com participação especial de MC Tha. Ingressos à venda.

O Festival Psica 2023 é patrocinado pelo Ministério da Cultura (MC), Petrobras e Nubank, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Rouanet. Budweiser, Beats, Fundação Cultural do Pará (FCP), Kenner, White Horse, Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult-PA) e da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) também são parte do time de apoiadores do evento.

O terceiro lote de ingressos para o festival está disponível no site e os valores variam entre R$ 100 a R$ 320.

Serviço

Festival Psica 2023 - Programação gratuita

Data: 15 de dezembro

Horário: a partir das 16h30

Local: Cidade Velha

Festival Psica 2023 - Programação paga

Data: 16 e 17 de dezembro

Horário: a partir das 17h

Local: Estádio Olímpico Edgar Proença - Mangueirão (Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão - Belém, Pará)

Ingressos à venda no site.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)