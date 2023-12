Pianista prodígio Andres Costa faz primeiro recital solo neste domingo (17), em Belém

O pequeno Andres Costa, 11 anos, já é destaque no cenário musical paraense e nacional. O músico aprendeu a tocar piano e ler partitura sozinho, e viralizou em vídeo tocando Sonata ao Luar, de Beethoven. No próximo domingo, 17, Andres faz o seu primeiro recital solo, em Belém, com clássicos de Beethoven, Mozart e Chopin. O artista também toca com a Orquestra Vale Música no concerto de Bach.

Autodidata, o pianista prodígio participou, em agosto deste ano, do quadro “Pequenos Gênios” no programa “Domingão com Huck”.

Para a mãe, Amanda Braga, ter Andres como filho é uma grande alegria. Amanda destaca que a responsabilidade de cumprir esse papel é grande e que se doa ao máximo para acompanhar o filho. “É uma imensa responsabilidade cumprir essa missão que Deus me confiou de ser mãe dele e de dar o suporte que precisa, apoiá-lo, incentivá-lo, investir em seu desenvolvimento artístico, estar disponível para acompanhá-lo em ensaios, concursos, entrevistas”, diz.

O interesse pela música surgiu naturalmente em Andres. Amanda conta que ninguém na família toca instrumentos ou teve alguma influência na escolha do menino. “Nem tínhamos o hábito de ouvir música clássica em casa. Isso partiu totalmente dele”, fala. Por meio de um aplicativo, Andres começou a brincar com teclas de piano e em um passeio no shopping encontrou um livro que despertou seu interesse.

“Ele viu um livro chamado ‘Piano para Leigos’ e pediu para comprar. Apesar de ser um livro bastante técnico, ele passou a ler com muita vontade, aprendendo sobre o instrumento, sobre teoria, notas e símbolos, aprendendo assim, incrivelmente, a ler Partituras”, relembra Amanda.

A família, ao ver o talento de Andres, ficou encantada. Como não tinha piano em casa, o pequeno músico treinava em lojas de instrumentos. “Um vendedor achou muito bonito ele tocando e perguntou se ele estudava há muito tempo e eu expliquei que ele era autodidata. O vendedor pediu para filmar e colocar na rede social da loja de instrumentos. Assim que ele postou, o vídeo começou a ganhar muita repercussão até viralizar”, explica a mãe.

A maior alegria de Andres, em meio a todo o destaque que ele recebe, é poder tocar. “É legal porque meus amigos da escola e minha família me assistem na televisão e torcem muito por mim”, fala. Desde o primeiro contato com o piano o amor pelo instrumento só cresceu, afirma Andres.

Andres pretende se empenhar e transmitir o amor que sente pela música para os presentes no recital. “Às vezes eu nem acredito que estou vivendo esse momento. Há um ano atrás eu sonhava em um dia fazer um concerto e hoje isso é real. Ainda mais porque vou tocar com uma orquestra e isso é incrível pra uma pessoa com tão pouco tempo como eu”, comenta.

Chopin, Rachmanioff, Franz Listz e Schubert são as principais inspirações do pequeno pianista. Mas, acima de todos esses, está Beethoven. Coincidentemente, o recital é realizado no dia do aniversário do músico, o que impulsiona Andres a dar o seu melhor.

A mãe de Andres, Amanda, diz que essa apresentação é um marco na trajetória do filho, um registro de conquista e inspiração.

Serviço

Recital Andres Costa

Data: 17 de dezembro, domingo

Horário: 18h

Local: Arte Doce Hall (Avenida Governador Magalhães Barata, 1022 - Nazaré - Belém, Pará)

Entrada franca

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)