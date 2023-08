Pianista paraense Andres Costa, de 11 anos, estará no ‘Domingão com Huck’ da Rede Globo

O paraense Andres Braga Costa, de 11 anos, já é considerado uma personalidade da internet em Belém, pelo talento nato para a música clássica, como piano. No Instagram, ele tem mais de 71 mil seguidores. E, a partir do próximo domingo (6), o talento de Andres será mostrado para todo o Brasil no programa da TV Globo, “Domingão do Huck”, onde ele será a atração maior do quadro “Pequenos Gênios”.

Natural de Belém, Andres ganhou as redes sociais desde que um vídeo dele viralizou, com ele tocando piano, ainda, aos 9 anos de idade. De lá para cá, os seguidores de Andres não param de se impressionar com o talento para a música que ele apresenta.

Atualmente, Andres estuda música clássica com a professora Glória Caputo, em Belém, mas ele despertou sozinho para a arte musical clássica, como autoditada. "Andres é um menino determinado, tranquilo, e desde muito pequeno começou a se interessar por música, ele tinha um pianinho de brinquedo, e o que era uma brincadeira de criança, agora virou um talendo de criança. Tenho tanto orgulho do meu filho”, disse a mãe, Amanda Braga, na noite desta quinta-feira (3), com exclusividade ao Grupo Liberal .

"Assim como tudo que ocorreu nesta surpreendente e meteórica história do Andres com a música e com o piano, o convite pro Domingão do Huck foi uma linda surpresa para nós. Estamos de malas prontas para ir viver esse momento memorável e emocionante. Ele vai participar dos Pequenos Gênios, que fala sobre crianças com altas habilidades. Assistimos a vida inteira o Domingão e agora o Andres vai estar lá, no palco do programa mais importante do Brasil. Ele está muito feliz, e nós muito felizes por ele”, afirmou Amanda Braga.