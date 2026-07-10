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Massacration retorna a Belém e lidera programação para celebrar o Dia Mundial do Rock

O show faz parte do Studio Pub Rock Festival, considerado um dos maiores eventos dedicados ao gênero na região

Madson Macedo
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O Massacration ultrapassou a condição de paródia para conquistar espaço na cena do rock nacional (Massacration/ Divulgação)

Belém entra no circuito das grandes celebrações do Dia Mundial do Rock neste fim de semana com a realização do Studio Pub Rock Festival, considerado um dos maiores eventos dedicados ao gênero na região. A programação acontece nos dias 11 e 13 de julho e reúne atrações nacionais, bandas paraenses, tributos a grandes nomes do rock mundial e uma série de experiências voltadas aos fãs da cultura rock. O principal destaque da edição é o retorno do Massacration à capital paraense após três anos. Conhecida por unir o peso do heavy metal ao humor, a banda se apresenta na noite de sábado (11), à meia-noite, no palco Rock Experience, montado na casa de shows NaBêra, na Cidade Velha.

O Massacration ultrapassou a condição de paródia para conquistar espaço na cena do rock nacional. Com identidade própria, o grupo combina performances teatrais, letras irreverentes e influências do heavy metal clássico, tornando-se um dos nomes mais populares do gênero no país.

“Para a gente, não é um desafio. É uma meta conseguir equilibrar sempre um heavy metal bem executado com letras em que a comédia esteja sempre presente. O que acontece é que, no novo disco, continuamos fazendo músicas com sátira, mas buscamos dar um pouco mais de profundidade às composições. Isso também é reflexo da maturidade dos integrantes, naturalmente”, explica Jimmy "The Hammer" (Felipe Torres).

Em Belém, a banda apresentará músicas do álbum Gates Of Metal Fried Chicken Of Death, lançado em 2005. O repertório também inclui sucessos que marcaram a trajetória do grupo e ajudaram a transformá-lo em um fenômeno da cultura pop brasileira.

O baterista Jimmy "The Hammer" conta como foi o início de carreira do grupo, as principais influências e desafios. “O heavy metal nacional sempre foi muito produtivo e continua vivendo um momento muito forte. Hoje, as possibilidades são muito maiores do que quando surgiram bandas como Sepultura e Angra. Naquela época, os recursos eram mais limitados e a comunicação era muito mais difícil. O Massacration surgiu em um período em que já existiam a MTV e, depois, a internet como ferramentas importantes de divulgação. Hoje, tudo isso facilita o trabalho de produção, distribuição e de alcançar o público.”

Ele também acredita que a banda surgiu com um diferencial de não se levar tão a sério, tendo a comédia como um dos pilares do grupo. Jimmy ainda apontou a forte atuação do grupo nas redes sociais como ferramenta de divulgação e de aproximação com os fãs.

“Se hoje conseguimos servir de referência para bandas mais jovens, isso nos deixa muito felizes. Assim como Sepultura e Angra foram inspirações para a nossa geração, esperamos também inspirar as novas gerações do heavy metal brasileiro.”

A programação do festival começa na sexta-feira (11), a partir das 16h, no NaBêra. Além do Massacration, sobem ao palco as bandas paraenses Miriti, GeekRock e Afterlife Experience, além de tributos a ícones do rock internacional, como Nirvana, Pearl Jam, AC/DC, Ozzy Osbourne e Black Sabbath, Pink Floyd, Evanescence e System Of A Down.

As comemorações continuam no domingo (13), quando é celebrado o Dia Mundial do Rock. Com entrada gratuita no Studio Pub, o público poderá acompanhar os shows das bandas ALL Still Burns e A Red Nightmare, além de tributos a Charlie Brown Jr., Raimundos e Linkin Park.

A edição de 2026 é apresentada pela Fundação Cultural do Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Programa Semear, do Governo do Pará. A realização é do Studio Pub Rock Festival, com produção da SAMEL Produções e patrocínio da Coca-Cola e Eisenbahn.

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