Massacration retorna a Belém e lidera programação para celebrar o Dia Mundial do Rock
O show faz parte do Studio Pub Rock Festival, considerado um dos maiores eventos dedicados ao gênero na região
Belém entra no circuito das grandes celebrações do Dia Mundial do Rock neste fim de semana com a realização do Studio Pub Rock Festival, considerado um dos maiores eventos dedicados ao gênero na região. A programação acontece nos dias 11 e 13 de julho e reúne atrações nacionais, bandas paraenses, tributos a grandes nomes do rock mundial e uma série de experiências voltadas aos fãs da cultura rock. O principal destaque da edição é o retorno do Massacration à capital paraense após três anos. Conhecida por unir o peso do heavy metal ao humor, a banda se apresenta na noite de sábado (11), à meia-noite, no palco Rock Experience, montado na casa de shows NaBêra, na Cidade Velha.
O Massacration ultrapassou a condição de paródia para conquistar espaço na cena do rock nacional. Com identidade própria, o grupo combina performances teatrais, letras irreverentes e influências do heavy metal clássico, tornando-se um dos nomes mais populares do gênero no país.
“Para a gente, não é um desafio. É uma meta conseguir equilibrar sempre um heavy metal bem executado com letras em que a comédia esteja sempre presente. O que acontece é que, no novo disco, continuamos fazendo músicas com sátira, mas buscamos dar um pouco mais de profundidade às composições. Isso também é reflexo da maturidade dos integrantes, naturalmente”, explica Jimmy "The Hammer" (Felipe Torres).
Em Belém, a banda apresentará músicas do álbum Gates Of Metal Fried Chicken Of Death, lançado em 2005. O repertório também inclui sucessos que marcaram a trajetória do grupo e ajudaram a transformá-lo em um fenômeno da cultura pop brasileira.
O baterista Jimmy "The Hammer" conta como foi o início de carreira do grupo, as principais influências e desafios. “O heavy metal nacional sempre foi muito produtivo e continua vivendo um momento muito forte. Hoje, as possibilidades são muito maiores do que quando surgiram bandas como Sepultura e Angra. Naquela época, os recursos eram mais limitados e a comunicação era muito mais difícil. O Massacration surgiu em um período em que já existiam a MTV e, depois, a internet como ferramentas importantes de divulgação. Hoje, tudo isso facilita o trabalho de produção, distribuição e de alcançar o público.”
Ele também acredita que a banda surgiu com um diferencial de não se levar tão a sério, tendo a comédia como um dos pilares do grupo. Jimmy ainda apontou a forte atuação do grupo nas redes sociais como ferramenta de divulgação e de aproximação com os fãs.
“Se hoje conseguimos servir de referência para bandas mais jovens, isso nos deixa muito felizes. Assim como Sepultura e Angra foram inspirações para a nossa geração, esperamos também inspirar as novas gerações do heavy metal brasileiro.”
A programação do festival começa na sexta-feira (11), a partir das 16h, no NaBêra. Além do Massacration, sobem ao palco as bandas paraenses Miriti, GeekRock e Afterlife Experience, além de tributos a ícones do rock internacional, como Nirvana, Pearl Jam, AC/DC, Ozzy Osbourne e Black Sabbath, Pink Floyd, Evanescence e System Of A Down.
As comemorações continuam no domingo (13), quando é celebrado o Dia Mundial do Rock. Com entrada gratuita no Studio Pub, o público poderá acompanhar os shows das bandas ALL Still Burns e A Red Nightmare, além de tributos a Charlie Brown Jr., Raimundos e Linkin Park.
A edição de 2026 é apresentada pela Fundação Cultural do Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Programa Semear, do Governo do Pará. A realização é do Studio Pub Rock Festival, com produção da SAMEL Produções e patrocínio da Coca-Cola e Eisenbahn.
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